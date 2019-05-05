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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Ramazan ayında diyet yapılır mı? Ramazan ayında kilo vermek isteyenler için öneriler

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Ramazan ayında diyet yapılır mı? Ramazan ayında kilo vermek isteyenler için öneriler

Bu yıl 29 gün sürecek olacak Ramazan ayında kilo vermeye devam etmek veya kilosunu korumak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorularına yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayında diyet yapılır mı? Ramazan ayında kilo vermek için neler yapılabilir?

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Betül Çiçek, ‘Ramazanda diyet yapılır mı?’ sorusuna yanıt verdi ve Ramazan ayında kilo vermek isteyenler için önerilerde bulundu.

Çiçek, fiziksel aktivitenin her dönemde insanlara önerildiğinin altını çizerek yaşam ve beslenme şeklinin ramazanda değişmesinden kaynaklı olarak buna uygun spor yapılması gerektiğini aktardı.

Özellikle iftardan sonra biraz yürüyüş yapılması gerektiğini kaydeden Çiçek, "Diyete başlayan kişiler diyetisyenleriyle görüştükleri zaman mutlaka programları ona uygun hale getirilebilir. Ramazanda diyet yapılır mı, yapılır ama uygun şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Hiç yemeyerek ya da sahur atlayarak yapmamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

İftar saatinde beslenme alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, "İftar sofralarında fizyolojik bir açlıktan çok psikolojik bir açlık oluyor. Onun için çok iyi çiğnemek ve yavaş yemek çok önemli." dedi.

KİLO VERMEK İÇİN ALTIN ÖNERİLER

İFTAR SOFRASI ÖNERİLERİ

İftar sofrasında tüketilecek yemeklere de değinen Çiçek, şunları söyledi:

"Sağlıklı bir birey için konuşmak gerekirse çorba mideyi rahatlatmak açısından iftar sofrasında yer almalı. Haşlayarak, fırınlayarak veya kızartılmadan, tütsülenmeden yani sindirimini zorlaştırmayacak bir şekilde hazırlanmış bir et yemeği olabilir. Tokluk hissini desteklemesi açısından tam tahıllı makarna ya da pirinç pilavı yerine bulgur pilavı olabilir. Bu tür bir öğün yeterli gelecektir."

Çiçek, güllaç ve pidenin ramazanda sık tüketildiğini anlatarak güllacın sütlü bir tatlı olarak tüketilebileceğini ancak her gün tüketilmesinin ramazandan sonra sağlık ve kilo problemlerine zemin hazırlayacağını söyledi.

Pidenin ise sahur yerine iftarda tüketilmesini öneren Çiçek, "Küçük porsiyonlar çok önemli. Bir de sıklık ayarlayabiliriz. Her iftarı değil ama bazı iftarları pide ile yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

 

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