Ramazan ayında diyet yapılır mı? Ramazan ayında kilo vermek isteyenler için öneriler
Bu yıl 29 gün sürecek olacak Ramazan ayında kilo vermeye devam etmek veya kilosunu korumak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorularına yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayında diyet yapılır mı? Ramazan ayında kilo vermek için neler yapılabilir?
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Betül Çiçek, ‘Ramazanda diyet yapılır mı?’ sorusuna yanıt verdi ve Ramazan ayında kilo vermek isteyenler için önerilerde bulundu.
Çiçek, fiziksel aktivitenin her dönemde insanlara önerildiğinin altını çizerek yaşam ve beslenme şeklinin ramazanda değişmesinden kaynaklı olarak buna uygun spor yapılması gerektiğini aktardı.
Özellikle iftardan sonra biraz yürüyüş yapılması gerektiğini kaydeden Çiçek, "Diyete başlayan kişiler diyetisyenleriyle görüştükleri zaman mutlaka programları ona uygun hale getirilebilir. Ramazanda diyet yapılır mı, yapılır ama uygun şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Hiç yemeyerek ya da sahur atlayarak yapmamak gerekiyor." şeklinde konuştu.
İftar saatinde beslenme alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, "İftar sofralarında fizyolojik bir açlıktan çok psikolojik bir açlık oluyor. Onun için çok iyi çiğnemek ve yavaş yemek çok önemli." dedi.
KİLO VERMEK İÇİN ALTIN ÖNERİLER
İFTAR SOFRASI ÖNERİLERİ
İftar sofrasında tüketilecek yemeklere de değinen Çiçek, şunları söyledi:
"Sağlıklı bir birey için konuşmak gerekirse çorba mideyi rahatlatmak açısından iftar sofrasında yer almalı. Haşlayarak, fırınlayarak veya kızartılmadan, tütsülenmeden yani sindirimini zorlaştırmayacak bir şekilde hazırlanmış bir et yemeği olabilir. Tokluk hissini desteklemesi açısından tam tahıllı makarna ya da pirinç pilavı yerine bulgur pilavı olabilir. Bu tür bir öğün yeterli gelecektir."
Çiçek, güllaç ve pidenin ramazanda sık tüketildiğini anlatarak güllacın sütlü bir tatlı olarak tüketilebileceğini ancak her gün tüketilmesinin ramazandan sonra sağlık ve kilo problemlerine zemin hazırlayacağını söyledi.
Pidenin ise sahur yerine iftarda tüketilmesini öneren Çiçek, "Küçük porsiyonlar çok önemli. Bir de sıklık ayarlayabiliriz. Her iftarı değil ama bazı iftarları pide ile yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
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