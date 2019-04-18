Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün?
Ramazan ayına kaç gün kaldı sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer bulmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı için planlarını erkenden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detaylara odaklandı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, Ramazan Bayramı kaç gün sürecek soruları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan detaylı bilgiler
Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu, beraberinde bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayının başlangıcı ve bayramın kaç gün olacağı hakkında bazı bilgiler
RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Şevval ayının ilk günü olarak idrak edilen Ramazan Bayramı bu yıl 4 Haziran Salı gününe denk gelecek. Arefe günü ile 3 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan bayramın son günü, 6 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
Yarım gün olan arefe günü ve cuma günü için köprü izin alan çalışanlar, tatillerini 9 güne çıkarabilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının 2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımladığı takvim bilgilerine göre;
4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.
2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde değişiklik olması halinde detayları resmi hesapları üzerinden gerçekleştirecek.
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