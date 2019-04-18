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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün?

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Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün?

Ramazan ayına kaç gün kaldı sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer bulmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı için planlarını erkenden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detaylara odaklandı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, Ramazan Bayramı kaç gün sürecek soruları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan detaylı bilgiler

Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu, beraberinde bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayının başlangıcı ve bayramın kaç gün olacağı hakkında bazı bilgiler

RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Şevval ayının ilk günü olarak idrak edilen Ramazan Bayramı bu yıl 4 Haziran Salı gününe denk gelecek. Arefe günü ile 3 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan bayramın son günü,  6 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. 

Yarım gün olan arefe günü ve cuma günü için köprü izin alan çalışanlar, tatillerini 9 güne çıkarabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımladığı takvim bilgilerine göre;

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde değişiklik olması halinde detayları resmi hesapları üzerinden gerçekleştirecek.

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