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    Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayı, İslam coğrafyası için önem arz etmeye devam ediyor. Milyonlarca Müslüman'ın oruç ibadetini yerine getirmeye gayret göstereceği Ramazan ayında, yardımlaşma ve paylaşım üst seviyelerde olacak. Peki, bu ayın nihayete ereceği gün olan Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer verdiği bayram tarihi ve detaylı bilgiler

    Ramazan Bayramı kaç gün sürecek sorusu, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının sona ereceği haziran ayı içerisinde bayramı yaşayacak olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı kaç gün sürecek sorusuna cevap arıyor. İşte, planlarına şimdiden şekil vermek isteyenlerin ilgiyle sorguladığı Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusunun cevabı

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre Ramazan ayı, 15 Mayıs gecesi ilk sahur ile başlayacak ve 16 Mayıs akşamı açılan oruç ile ilk günü tamamlanacak. Aynı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran akşamına denk gelecek.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dini günler takviminde yer alan bir diğer bilgide ise Ramazan Bayramı'nın ne zaman ve kaç gün olacağı yer alıyor. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    RAMAZAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

    Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah’ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için fırsattır. Ramazan’ın her unsuru böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir. 

    Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslâm dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

    Etiketler: ramazan ayı ne zaman , SeoHaber , NoMobil , gündem
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