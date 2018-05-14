Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan başlangıcı ne zaman?

    Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan başlangıcı ne zaman?

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 19:16 | Son Güncelleme:

    İslam alemi için oldukça önemli olan aylardan Ramazan'ın başlangıcına sayılı günler kaldı. Ramazan öncesi pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi Ramazan'ın ne zaman başlayacağı oldu. Manevi duyguların en yoğun şekilde hissedileceği bu ayın ne zaman başlayacağını merak eden Müslümanlar 2018 Ramazan'ın başlangıç tarihini sorguluyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan'ın başlangıcı ne zaman?

    Ramazan'ın ne zaman başlayacağı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği bu kutsal ay oruç ve ibadetlerle geçecek. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan başlangıcı ne zaman? İşte, 2018 Ramazan hakkında merak edilen detaylar...

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak.
    Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dini günler takviminde yer alan bir diğer bilgide ise Ramazan Bayramı'nın ne zaman ve kaç gün olacağı yer alıyor. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    RAMAZAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

    Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah’ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için fırsattır.
    Ramazan’ın her unsuru böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir. Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslâm dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden
    (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

    Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu 2018 pide fiyatlarıRamazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? 2018 pide fiyatları

    Etiketler: Ramazan ne zaman başlıyor? , Ramazan ayı ne zaman başlıyor? , Ramazan başlangıcı ne zaman? , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri