Ramazan ayı ne zaman başlayacak? | 2019 Ramazan başlangıç tarihi
Nisan ayının ortalarına doğru ilerlememize beraber, Müslümanlar için mübarek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına da kısa bir zaman kaldı. Üç ayların gelmesiyle milyonlarca vatandaş, Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak etmeye ve internetten araştırmaya başladı. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman idrak edilecek?
Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Müslümanlar için rağmen ve mağfiret mevsimi olan, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar son zamanlarda internette sıkça sorgulanamaya başlandı. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak? İşte, Diyanet'in takvimine göre, 2019 Ramazan ayı başlangıç tarihi.
İLK İFTAR 6 MAYIS'TA
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak. 6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek. 7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.
RAMAZAN ORUCU KİMLERE FARZDIR
AkIllI, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman Ramazan orucunu tutması farzdır.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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