Ralliciler Göbeklitepe’de

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Avrupa, Türkiye, Kafkasya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parkurlarında düzenlenen 14. Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi, 11 Mayıs’ta Almanya’nın Heilbron şehrinde başladı. Avrupa turunda araçlar Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Hırvatistan, Romanya, Makedonya ve Sırbistan’dan geçti. 15 Mayıs’ta Edirne’den Türkiye’ye giriş yaparak İstanbul’a gelen araçlar, dün de Şanlıurfa’ya ulaştı.

KONVOYLA ŞEHİR TURU

Organizasyon, Türkiye’deki yolculuğuna Şanlıurfa’da renkli bir gösteriyle devam etti. Bakan Ersoy ve ralliciler, eski araçlardan oluşan konvoyla Şanlıurfa’da şehir turu attı ve daha sonra Göbeklitepe antik şehrine geldi. Şehir turu süresince Bakan Ersoy’un kullandığı araca, 40 ralli aracı eşlik etti. Almanya vatandaşı olan yürüme engelli ralliciye Göbeklitepe hakkında Almanca rehberlik de yapan Bakan Ersoy, burada amfi tiyatrodaki sohbette özetle şunları kaydetti:

ANTİKA ARAÇ KEYFİ

“Benim ikinci rallim. Adı ralli ama bu bir yarış değil, disiplin. Size belli süreçler veriyorlar disiplinli bir şekilde o süreçleri tamamlamanız gerekiyor. Tabii orijinal bir antika arabayı kullanmak çok keyifli. Dışarının ilgisi de çok fazla oldu. Çok keyifli bir organizasyon. İnsanlığın ortak mirası olan Göbeklitepe’yi bu muazzam spor etkinliği ile bir araya getirmek çok anlamlı oldu. Grubun içerinde yüzde 20 oranında tekrar gelenler de var. Artık Türkiye’nin gönüllü elçileri oluşmuş.

TARİHİN SIFIR NOKTASI

Tanıtımın merkezine biz Göbeklitepe’yi koyduk. Göbeklitepe tarihin sıfır başlangıç noktası olması nedeniyle 12 bin yıllık bir süreci var. Eskiden yerleşimden sonra din odaklı oluştuğu düşünüyordu. Göbeklitepe ile birlikte bütün bu yargılar değişti. Din sebebiyle insanların yerleşime başladığı, buğdayı keşfederek kalıcı yaşam tarzına geçtiklerinin göstergesi. Bundan önce Malta’da vardı. Yaklaşık milattan önce 6 bin 500 yılı. Bizim milattan önce 12 bin yıllık geçmişimizle çok daha öteye taşıdı. Malta’daki tapınağa, piramitlere baktığımız zaman Göbeklitepe’nin yanında çok modern yapı olarak görülüyor zaten. Kapadokya gibi, İstanbul gibi Türkiye’nin tanıtım yüzlerinden olacak. Bunda da en büyük etken tarihin sıfır noktası olması.”

ÜÇ KAT ZİYARETÇİ





- Göbeklitepe’de çok hızlı bir ivme görüyoruz. Buraya gelen ziyaretçi sayılarında da yüzde 300 bir artış var. Türkiye’nin doğu bölgeleriyle ilgili bir güvenlik tehditi kaldırmış olsalar da tatlı sert bir uyarı yapıyor Avrupa ülkeleri. Ama Göbeklitepe ile bunu da kırmaya başladık. Batılı turistler de gelmeye başladı. Bu sene tahmini olarak 3 milyondan fazla ziyaretçi alacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyon civarındaydı.

Nisan ayında turizmde çok iyi bir zıplama yaptık. 50 milyonluk hedefimize yaklaşıyoruz. Kişi başı gecelik geliri de 2023 yılına kadar 85-90 dolar bandına taşımak istiyoruz. 70 milyar dolarlık hedefimizi de yakalayalım.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Göbeklitepe’nin ardından da Harran’ı ziyaret etti. Harran Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal’ın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Ersoy, restorasyon çalışması yürütülen ve 2020 yılında bitirilmesi planlanan Ulu Cami’de incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, daha sonra Harran Evi, Harran Kalesi, Hazreti İbrahim’in doğduğu mağara ve Rızvaniye Camii ile Medresesi’ni ziyaret etti.