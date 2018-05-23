Rakiplere 500'er TL

İnce, Ziraat Bankası’nın TBMM Şubesi’ne giderek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki rakipleri Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in kampanya hesaplarına 500’er lira yatırdı. Adaylara yatırdığı paranın kendisine yapılan bağışlardan değil maaşından, helal para olduğunu ifade eden İnce, “Gerçi öbürleri de helal para, bu milletin yaptığı bağış değil kendi maaşım” dedi. İnce, gazetecilere “Değerli rakiplerim, cumhurbaşkanı adayları, güle güle harcasınlar. Sağlıklarına dua ediyorum. Jestimi yapıyorum” diye konuştu.



AĞANIN ELİ TUTULMAZ

İnce, diğer adaylardan kendisine bağışta bulunmalarını bekleyip beklemediği sorusuna, “Ağanın eli tutulmaz, onlar da yatırırsa fena olmaz” diye yanıt verdi.



Erdoğan’ın paraya ihtiyacı olmadığını ancak vicdanının elvermediğini belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adil olacaksam Sayın Erdoğan’a da adil olmalıyım. Yoksa Sayın Erdoğan’ın paraya ihtiyacı yok. Devletin uçağı, devletin arabası, örtülü ödeneği her şey elinde zaten. Madem adil olacağız ona da adil olalım dedik. Cumhurbaşkan-lığını da böyle yapacağım. Türkiye’nin normalleşmesi gerekiyor. Döviz aldı başını gidiyor, memleket yanıyor, batıyor. Kavganın alemi yok. Bu memleketi elbirliğiyle düzlüğe çıkaralım. Böyle bir ortamdan birlik ve beraberlik içinde ancak çıkabiliriz. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.”



İNCE'YE DESTEK

CHP İstanbul İl Örgütü, İnce’ye destek olmak için bağış kampanyası başlattı. Taksim Meydanı’ndaki İş Bankası önünde buluşan CHP milletvekilleri, milletvekili adayları ve CHP’li üyeler, İnce’ye bağışta bulundular. Antalya ve Mersin Silifke’de de uzun kuyruklar oluşturan CHP’liler İnce’nin kampanyasına destek oldular.