Rakibinin mahallesinde seçim turu
CHP İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını dün Tuzla ve Pendik’te sürdürdü.
İlk kez seçim otobüsü kullanan İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın oturduğu Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde seçim turu yaptı. Seçim şarkısını çalan otobüsle Yıldırım’ın evinin önündeki Gürpınar Caddesi’nden geçen İmamoğlu, Kocaeli sınırına kadar giderek kamyoncularla buluştu. İmamoğlu “Koltuk bizim değil, koltuğun sizler adına bize emanet edilmiş bir makam olduğunun bilincindeyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız” dedi. Tuzla’da işadamı Nazif Hekim’in kurduğu, ‘Ölü Adam Köpek Aşevi’ni ziyaret eden İmamoğlu, “Biz de bu vicdanla yola çıktık. Siyaseti de böyle vicdanlı yaptık mı tamamdır. Sizlerden de ders alacağız” diye konuştu.
İmamoğlu, Tuzla’da İçmeler Köprüsü üzerinde bekleyen polis ekiplerini görünce de otobüsten inip, Ataşehir’deki bir cenaze törenine geçen Yıldırım için güzergâhta tedbir alan polislerle tek tek tokalaştı.
İmamoğlu, seçim gezisine daha sonra Pendik’te devam etti. Dolayoba semt pazarına giden İmamoğlu’na çok sayıda CHP’li ve İYİ Partili ilçe yöneticisi eşlik etti. Ziyaret ettiği yerlerde vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, ilçedeki tapu sorununu çözme sözünü verdi.
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