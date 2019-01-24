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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rakibinin mahallesinde seçim turu

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Rakibinin mahallesinde seçim turu

CHP İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını dün Tuzla ve Pendik’te sürdürdü.

İlk kez seçim otobüsü kullanan İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın oturduğu Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde seçim turu yaptı. Seçim şarkısını çalan otobüsle Yıldırım’ın evinin önündeki Gürpınar Caddesi’nden geçen İmamoğlu, Kocaeli sınırına kadar giderek kamyoncularla buluştu. İmamoğlu “Koltuk bizim değil, koltuğun sizler adına bize emanet edilmiş bir makam olduğunun bilincindeyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız” dedi. Tuzla’da işadamı Nazif Hekim’in kurduğu, ‘Ölü Adam Köpek Aşevi’ni ziyaret eden İmamoğlu, “Biz de bu vicdanla yola çıktık. Siyaseti de böyle vicdanlı yaptık mı tamamdır. Sizlerden de ders alacağız” diye konuştu.
İmamoğlu, Tuzla’da İçmeler Köprüsü üzerinde bekleyen polis ekiplerini görünce de otobüsten inip, Ataşehir’deki bir cenaze törenine geçen Yıldırım için güzergâhta tedbir alan polislerle tek tek tokalaştı.

İmamoğlu, seçim gezisine daha sonra Pendik’te devam etti. Dolayoba semt pazarına giden İmamoğlu’na çok sayıda CHP’li ve İYİ Partili ilçe yöneticisi eşlik etti. Ziyaret ettiği yerlerde vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, ilçedeki tapu sorununu çözme sözünü verdi. 

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