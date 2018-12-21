‘Rakibimizin kim olacağını önemsemiyoruz’
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla başladı. İmamoğlu, “Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz. Önemsediğimiz tek şey var; İstanbullu hemşerilerimiz. Onların ihtiyaçları ve sorunları. Göreceksiniz 3 ay boyunca da rakibimizle ilgilenmeyeceğiz” dedi.
AKŞENER ARADI
Partililer tarafından tamamen doldurulan CHP İstanbul İl Başkanlığı toplantı salonuna İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte güçlükle girebilen İmamoğlu’na CHP’nin İstanbul’daki ilçe belediye başkanları da destek verdi. Önce salonda ardından da parti binası önünde toplanan kalabalığa seslenen İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in önceki gün aradığını belirterek, “Desteklediklerini ve başarı dileklerini ilettiler. Siyaset üstü kucaklaşmanın içinde herkesin olduğunun bilincindeyiz. Akşener’in desteklemesi çok önemlidir” dedi.
KAVGA, KÖTÜLÜK YOK
İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Sadece muhatabına vatandaşı alan, vatandaşa çözümünü anlatan, sorunları tespit eden ve projeleri anlatan bir dili kullanacağız. Biz İstanbul’u çok seviyoruz. Yaşanabilir bir İstanbul. ‘Fırsat bulsam bu ili terk ederim’ demeyenlerin olduğu bir İstanbul. Herkesin mutlu olduğu, önce çocukların geleceğe umutla baktığı, kadınların mutlu ve özgür bir şekilde bu kenti yaşadığı bir İstanbul hayalimiz. Türkiyemizi ve İstanbullumuzu rahatsız eden partizan tutumdan uzak, siyaset üstü bir dille yerel yönetim anlayışını İstanbul’a taşıyan bir anlayış hedefimizdir. Kalbini kazanmayacağımız hiç kimse kalmayacak. Hepsinin oyuna talibiz. Kavga yok, kötülük yok. Yüzü asık insan istemiyorum. Bana soruyorlar, ‘Niye sürekli yüzün gülüyor’. Bir şehrin belediye başkanı gülmezse o şehrin insanı gülebilir mi? İstanbulluların yüzü gülecek.”
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