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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Rakibimizin kim olacağını önemsemiyoruz’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘Rakibimizin kim olacağını önemsemiyoruz’

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla başladı. İmamoğlu, “Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz. Önemsediğimiz tek şey var; İstanbullu hemşerilerimiz. Onların ihtiyaçları ve sorunları. Göreceksiniz 3 ay boyunca da rakibimizle ilgilenmeyeceğiz” dedi.

AKŞENER ARADI

Partililer tarafından tamamen doldurulan CHP İstanbul İl Başkanlığı toplantı salonuna İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte güçlükle girebilen İmamoğlu’na CHP’nin İstanbul’daki ilçe belediye başkanları da destek verdi. Önce salonda ardından da parti binası önünde toplanan kalabalığa seslenen İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in önceki gün aradığını belirterek, “Desteklediklerini ve başarı dileklerini ilettiler. Siyaset üstü kucaklaşmanın içinde herkesin olduğunun bilincindeyiz. Akşener’in desteklemesi çok önemlidir” dedi.

KAVGA, KÖTÜLÜK YOK

İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Sadece muhatabına vatandaşı alan, vatandaşa çözümünü anlatan, sorunları tespit eden ve projeleri anlatan bir dili kullanacağız. Biz İstanbul’u çok seviyoruz. Yaşanabilir bir İstanbul. ‘Fırsat bulsam bu ili terk ederim’ demeyenlerin olduğu bir İstanbul. Herkesin mutlu olduğu, önce çocukların geleceğe umutla baktığı, kadınların mutlu ve özgür bir şekilde bu kenti yaşadığı bir İstanbul hayalimiz. Türkiyemizi ve İstanbullumuzu rahatsız eden partizan tutumdan uzak, siyaset üstü bir dille yerel yönetim anlayışını İstanbul’a taşıyan bir anlayış hedefimizdir. Kalbini kazanmayacağımız hiç kimse kalmayacak. Hepsinin oyuna talibiz. Kavga yok, kötülük yok. Yüzü asık insan istemiyorum. Bana soruyorlar, ‘Niye sürekli yüzün gülüyor’. Bir şehrin belediye başkanı gülmezse o şehrin insanı gülebilir mi? İstanbulluların yüzü gülecek.” 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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