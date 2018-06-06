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    Rakibim prompter

    Rifat BAŞARAN/ANKARA- DHA
    06.06.2018 - 01:26 | Son Güncelleme:

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklenerek “Benim rakibim prompter. Prompter’a bağlı siyaset yaparsan bir gün fişini çekerler. Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi, halbuki camdan okuyor. Cam durdu mu kendisi de duruyor” dedi. Seçim çalışmasını dün Ankara’nın merkez ilçelerinde sürdüren İnce, özetle şunları söyledi:

    1 MİLYON KİŞİ TOPLAMALIYIZ
    “BÜYÜK Ankara mitinginin provasını yapıyoruz. 1 milyon kişiyi toplamamız lazım. Çünkü bu sefer rakibim çok güçlü. Rakibimin adı, benim rakibim prompter. Prompter’a bağlı siyaset yaparsan bir gün fişini çekerler. Türkiye’nin en büyük hatibi meğer prompter’mış. Millet de zannediyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi. Halbuki camdan okuyor, camdan. Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır’da Kürt sorununu çözmek için yürekten, ciğerden, candan konuşan biri lazım, camdan değil. Birisi yazacak sen de oradan okuyacaksın, Kürt sorununu çözeceksin mümkün değil.

    BU BİR DİP DALGASI
    Bazı belediye başkanlarına ‘Metal yorgunluğu var’ dedi. Metalin bir kısmında metal yorgunluğu olursa, bir; bunun geri dönüşü yoktur. İki; metalin bütününü kapsar. Tepeye kadar gider yani. Cumhurbaşkanına kadar gider. 24 Haziran yenilik olacak, değişim olacak. Geç cumhurbaşkanını, başbakanı, evinizde koltukları bile 16 yıl aynı yerde tutar mısınız? Yerini bir değiştirirsin değil mi? İşte şimdi onu değiştirme zamanı. Allah’ın güneşi varken ampule ihtiyaç yok. Boşver. Başlarken ikinci tura kalalım ikinci turda hesaplaşırız diye başladım. Bugün iş değişti, birinci turda alacağız artık. Bu bir dip dalgası, değişimin ruhu, milletin ayağa kalkışı, yenileşme hareketi. Meydanlar ve sizin coşkunuz enerjimi iki katına çıkarıyor.

    Hemşerim Erdoğan, hemşerim Recep Efendi seni uyarmıştım. Her kuşun eti yenmez. Ben sana hiç Recep Efendi demedim. Ne zaman bugün ‘Muharrem Efendi’ dedin, ben de sana böyle dedim. Peki sana bir soru. Sen bu kadar askeri seviyordun da, ABD askerleri Türk askerlerine çuval geçirdiğinde niye hesap sormadın. Bana falan laf ediyorsun da, ABD’lilere niye laf etmiyorsun.

    ERDOĞAN’LA FARKIM VAR
    Erdoğan’la benim aramda bir fark daha var. O da şu geçenlerde bir toplantıya çıkarken benim korumam selfie çekmek isteyen bir kişiyi itmişti... Erdoğan meydanda bunu söylüyor, evet o vatandaş itilmemeliydi. Ben aradım özür diledim. Sevgili Erdoğan, sen Soma’da tekmelenen madenciyi aradın mı. Onu aradın mı. Aramızda fark var ya, insanlık farkı var. Her gittiği yerde CEHAPE diyor. CHP o. Diyor ki ‘CHP cami yıkıyor’ diyor. Doğru söylüyor. Camileri yıkıyor musunuz temizliyor musunuz diye sordum. ‘Evet temizliyoruz’ dediler. Ne kadar CHP’li belediye varsa camileri yıkıyor, temizliyorlar. Erdoğan ile benim bir farkım daha var. O Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı, bense büyük Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmaya çalışacağım.

    TRT var ya, TRT besleme. Hepimizin parası var onda. Erdoğan’ı veriyor 500 dakika. Şimdi beni arıyorlar kanundan kaynaklanan konuşmamı yap diye. Size söylüyorum bu konuşmayı yapmaya gerek var mı? 

    BEN SANA BENZEMEM
    “BEN sana benzemem Erdoğan” diyen İnce, “Ben herkesi seviyorum. Erdoğan, sen Kürtleri sevmiyorsun, solcuları sevmiyorsun ama ben seviyorum.” diye devam etti. ‘Apolet’ tartışmasına da değinen İnce, “Generalin iftara katılmasına karşıymışım. Ben, beni eleştirirken üniformayla generalin alkış yapmasına karşıyım” diye konuştu.

    Etiketler: muharrem ince , erken seçim , gazetehaberleri
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