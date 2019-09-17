Rakamlarla eleştirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün açıklanan haziran ayı işsizlik rakamları üzerinden iktidara eleştiriler yöneltti. Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:
“Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı. Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır. Ama işsizlik haziranda yüzde 13’e yükselmiş. İşsiz sayısı 938 bin kişi artmış, 4 milyon 253 bine çıkmış. İşsiz sayımız son yedi aydır her ay 900 binin üzerinde artıyor. Bu durumu hiçbir krizde görmemiştik. Gerçek işsiz sayımız ise 7 milyon 724 bine ulaşmış. Artık mızrak çuvala sığmıyor, vatandaşlarımız işsizlikten inim inim inliyor. İş arayan her 4 gencimizden biri iş bulamıyor. Son bir yılda işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı ise 802 bin kişi.
82 MİLYON ÇALIŞIYORUZ
Bu ülkede bir yazar kasa atıldı diye iktidar düşmüştü. Emekli bir yurttaşımız borçlarını ödeyemediği için haciz geldiği için Güvenpark’ın ortasında kendini yakmaya kalktı. Milletin yuvası yıkılıyor, kimsede huzur kalmadı. Daha yeni Almanya’dan her biri 80 milyon liralık 4 tane lüks araç almışlar. Siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaf, tarlada döktüğü alın terinin karşılığını alamayan çiftçi perişan. Ay sonunu getiremeyen çareyi kendini yakmakta arayan emeklimiz perişan. 82 milyon çalışıyoruz, bir avuç sosyeteyi mutlu etmeye uğraşıyoruz.
NAZLIAKA’NIN DÖNÜŞÜ
(Aylin Nazlıaka’nın Parti Meclisi (PM) kararı ile CHP’ye dönüşü) PM gizli oyla takdirlerini ortaya koydu, Sayın Nazlıaka da partiye geri döndü.”
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