Rakamlarla eleştirdi

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün açıklanan haziran ayı işsizlik rakamları üzerinden iktidara eleştiriler yöneltti. Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı. Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır. Ama işsizlik haziranda yüzde 13’e yükselmiş. İşsiz sayısı 938 bin kişi artmış, 4 milyon 253 bine çıkmış. İşsiz sayımız son yedi aydır her ay 900 binin üzerinde artıyor. Bu durumu hiçbir krizde görmemiştik. Gerçek işsiz sayımız ise 7 milyon 724 bine ulaşmış. Artık mızrak çuvala sığmıyor, vatandaşlarımız işsizlikten inim inim inliyor. İş arayan her 4 gencimizden biri iş bulamıyor. Son bir yılda işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı ise 802 bin kişi.

82 MİLYON ÇALIŞIYORUZ

Bu ülkede bir yazar kasa atıldı diye iktidar düşmüştü. Emekli bir yurttaşımız borçlarını ödeyemediği için haciz geldiği için Güvenpark’ın ortasında kendini yakmaya kalktı. Milletin yuvası yıkılıyor, kimsede huzur kalmadı. Daha yeni Almanya’dan her biri 80 milyon liralık 4 tane lüks araç almışlar. Siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaf, tarlada döktüğü alın terinin karşılığını alamayan çiftçi perişan. Ay sonunu getiremeyen çareyi kendini yakmakta arayan emeklimiz perişan. 82 milyon çalışıyoruz, bir avuç sosyeteyi mutlu etmeye uğraşıyoruz.

NAZLIAKA’NIN DÖNÜŞÜ

(Aylin Nazlıaka’nın Parti Meclisi (PM) kararı ile CHP’ye dönüşü) PM gizli oyla takdirlerini ortaya koydu, Sayın Nazlıaka da partiye geri döndü.”

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