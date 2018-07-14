Rakamlarla 15 Temmuz

HSYK 5 ÜYESİNİ ATTI

Daha o gece Türkiye çapında savcılıklar devreye girdi. Sabahında yüzlerce darbe soruşturması açıldı. Dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü olağanüstü toplandı. Kurul, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı kararı doğrultusunda ‘silahlı FETÖ üyesi’ olmak suçundan, dönemin 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürdü. 2014’teki HSYK’ya seçilen HSYK 2. Daire üyeleri Mahmut Şen ve Mustafa Kemal Özçelik, HSYK 3. Daire üyeleri Kerim Tosun, Şaban Işık ve Ahmet Berberoğlu’nun üyelikleri düştü. Gözaltı kararı verilen yargı mensupları arasında eski HSYK Başkanvekili İbrahim Okur da vardı.



2745 HÂKİM VE SAVCI AÇIĞA ALINDI

Kurul, Ankara Başsavcılığı’nın gözaltı kararı doğrultusunda o gün tam 2 bin 745 hâkim ve savcıyı ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyesi’ oldukları iddiasıyla açığa aldı ve haklarında gözaltı kararı verildi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm başsavcılıklarca darbe soruşturma ve davaları açıldı.



100 BİN 661 SORUŞTURMA

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 10 Temmuz’a kadar FETÖ özelinde soruşturma aşamasındaki dosya sayısı 100 bin 661’e yükselirken, kovuşturma (yargılama) aşamasına gelen dosya sayısı 48 bin 390.



33 BİN 308 TUTUKLU-HÜKÜMLÜ SAYISI

FETÖ tutuklu sayısı 20 bin 8, hükümlü sayısı 13 bin 362’ye ulaştı. FETÖ’den toplam hükümlü ve tutuklu sayısı 33 bin 308. FETÖ tutuklularının mesleklerine göre dağılımı ise şöyle:



-705 hâkim ve savcı

-78 Yargıtay üyesi

-26 Danıştay üyesi

-2 Anayasa Mahkemesi üyesi

-51 mülki idare amiri

-6 bin 954 asker

-5 bin 130 Emniyet personeli

-116 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü personeli

-6 bin 587 öğretmen

-317 avukat

-398 doktor



OHAL kapsamında yayımlanan KHK’larla 107 bin 175’i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111 bin 895 tedbir işlemi gerçekleşti. Komisyona haziran sonuna kadar yapılan başvuru sayısı 108 bin 905. Komisyon tarafından verilen karar sayısı 21 bin 500, incelemesi devam eden başvuru sayısı 87 bin 405. 2 bin ön inceleme kararı verilirken, 1300 kabul, 18 bin 200 ret kararı alınmıştı. 10 Temmuz itibariyle OHAL Komisyonu önünde bekleyen dosya sayısı 84 bin 905.