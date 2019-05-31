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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA)
31.05.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Rakam açıklandı: Bir yılda 21 bin... Aralarında iguana bile var

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Rakam açıklandı: Bir yılda 21 bin... Aralarında iguana bile var

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB)  İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri  2018 yılında 17 bin 682, bu yılın ilk  4 ayında  3 bin 900 olmak üzere toplam 21 bin 582 hayvan kurtardı. Kurtarılan hayvanlar arasında  iguana ve kartal gibi şehir hayatında az rastlanır türler de yer aldı.

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  • İBB itfaiyesi son bir yılda 21 bin hayvanı kurtardı
  • İBB itfaiyesi son bir yılda 21 bin hayvanı kurtardı
  • İBB itfaiyesi son bir yılda 21 bin hayvanı kurtardı
  • İBB itfaiyesi son bir yılda 21 bin hayvanı kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

EN ÇOK KEDİ, KUŞ VE KÖPEKLER KURTARILIYOR

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanların başında köpek, kedi ve kuş geliyor.  2018 yılında 13 bin 370, 2019 yılının Ocak – Nisan ayında 2 bin 805 kedi kurtarıldı. Kurtarma operasyonları genellikle çatıya veya ağaca çıkıp inemeyen ya da araç motorlarına giren kedilere yönelik yapıldı. 2018 yılında 3 bin 207, 2019’un ilk 4 ayında 786 kuş da mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kurtarılan kuşların önemli bir bölümünü apartman boşluğuna düşen martılar ve tel örgülere sıkışan kuşlar oluşturdu. Hayvan kurtarma operasyonlarında üçüncü sırayı ise köpekler aldı.

İstanbul’da kafasını teneke, bidon, demir parmaklıklar gibi yerlere sıkıştıran 1003 köpek 2018 yılında, 270 köpek 2019 yılında kurtarıldı.

İNEK, AT VE İGUANA DA VAR

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanlar arasında iguana ve kartal gibi şehir hayatında az rastlanır türler de yer aldı. Geçen yıl 65 inek, 17 at, 11 keçi, 9 koyun, 2019’da ise 30 inek, 8 at ve 1 keçi sıkıştığı ya da düştüğü yerden kurtarıldı.

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