Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ne zaman?

DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, 17 Ocak akşamı 21.20’de böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında hayatını kaybetti. Hem tedavisi hem yaşının ilerlemesi nedeniyle uzun süredir kameralardan uzak olan Rahşan Ecevit'in acı haberiyle cenaze törenine yönelik detaylar gündeme geldi. CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya yaptığı açıklamada Rahşan Ecevit'in cenaze töreni tarihiyle ilgili bilgileri paylaştı. Peki, Rahşan Ecevit'in cenazesi ne zaman? İşte, Rahşan Ecevit'in cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar...

RAHŞAN ECEVİT İÇİN GENİŞ KAPSAMLI BİR CENAZE TÖRENİ YAPILMASI BEKLENİYOR

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası GATA'dan canlı yayına bağlanan CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya yaptığı açıklamada, "Son dönemde durumunun biraz daha ağırlaştığı ifade ediliyordu. Tüm partilerden GATA'ya giden isimler var. Süreçle ilgili bilgi alıyorlar.

Bir süredir hem tedavisi hem yaşının ilerlemesi nedeniyle uzun süredir kameralardan uzaktı. Cenazesi yetişirse yarın olacak, pazar gününe de kalabilir. Geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor" dedi.