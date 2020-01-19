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DHA- AA - Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ
Haber Giriş: 19.01.2020 - 12:18,Son Güncelleme:/

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

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Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığı’nda defnedilecek.

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in cenazesi, öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden kaldırılarak, Devlet Mezarlığı’nda Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek.

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

ECEVİT'İN MEZARINA MEMLEKETİ ŞEBİNKARAHİSAR'DAN TOPRAK GÖNDERİLDİ

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in cenazesine katılacaklarını söyledi.

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor


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