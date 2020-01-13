Rahmet ne demek? Rahmet nedir? Rahmet TDK kelime anlamı

Rahmet kelimesinin anlamı halk dili anlamı ve Kuran dili anlamı olarak ayrılır. Bu ayrımların her biri de kendi içerisinde farklı anlamları ifade edebilir. Daha çok kelime Kuran ya da dini anlamda kullanılıyor. Özellikle cenazelerde bu kelime daha çok bağışlama ve merhamet anlamıyla tercih edilmektedir. Kelimenin doğru kullanımı ve anlamı için TDK sayfasında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

RAHMET NE DEMEK?

Arapçadan dilimize yerleşen “rahmet” kelimesi ilk anlam olarak Allah'ın, tüm yarattıklarına merhamet etmesi anlamında kullanılmaktadır. Özellikle TDK tarafından kelimenin anlamına bakıldığında bağışlaması ve lütufta bulunma anlamı taşır. Bu açıklamaya uygun bir örnek vermek gerekirse;

- Allah ona rahmet eylesin.

Buradaki cümlede Allah onu bağışlasın, merhamet göstersin anlamı bulunur. Kelimenin diğer anlamı ise biraz daha halk dilinden gelen anlamdır. Halk dilinde "rahmet" kelimesi yağmur yağdığı zamanlarda kullanılmaktadır. Bu açıklamaya uygun örnek ise;

- Gökten dünden beri rahmet yağıyor.

Cümlede aslında yağmur yağdığı anlatılmak istenmiş, fakat halk dilinde yağmur yerine rahmet kelimesi kullanılmıştır. Tüm bu açıklamaların dışında "rahmet" kelimesi ayrıca;

- Birinin suçunu affetmek anlamında,

- Sevap işleme ve lutüfta bulunma anlamında,

- İncelik ve merhamet anlamlarında da kullanılmaktadır.