MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRahmet ne demek? Rahmet nedir? Rahmet TDK kelime anlamı
GeriGündem Rahmet ne demek? Rahmet nedir? Rahmet TDK kelime anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 13.01.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Rahmet ne demek? Rahmet nedir? Rahmet TDK kelime anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rahmet ne demek? Rahmet nedir? Rahmet TDK kelime anlamı

Rahmet dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. Bu sebeple TDK’ya göre 'rahmet' kelimesinin anlamı Arapça olarak da yorumlanmıştır. Arapçadan dilimize geçen 'rahmet' kelimesi zamanla dilimize yerleşmiş ve farklı anlamlarda kullanılmıştır. İşte rahmet kelimesi hakkında tüm detaylar.

Rahmet kelimesinin anlamı halk dili anlamı ve Kuran dili anlamı olarak ayrılır. Bu ayrımların her biri de kendi içerisinde farklı anlamları ifade edebilir. Daha çok kelime Kuran ya da dini anlamda kullanılıyor. Özellikle cenazelerde bu kelime daha çok bağışlama ve merhamet anlamıyla tercih edilmektedir. Kelimenin doğru kullanımı ve anlamı için TDK sayfasında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

RAHMET NE DEMEK?

Arapçadan dilimize yerleşen “rahmet” kelimesi ilk anlam olarak Allah'ın, tüm yarattıklarına merhamet etmesi anlamında kullanılmaktadır. Özellikle TDK tarafından kelimenin anlamına bakıldığında bağışlaması ve lütufta bulunma anlamı taşır. Bu açıklamaya uygun bir örnek vermek gerekirse;

- Allah ona rahmet eylesin.

Buradaki cümlede Allah onu bağışlasın, merhamet göstersin anlamı bulunur. Kelimenin diğer anlamı ise biraz daha halk dilinden gelen anlamdır. Halk dilinde "rahmet" kelimesi yağmur yağdığı zamanlarda kullanılmaktadır. Bu açıklamaya uygun örnek ise;

- Gökten dünden beri rahmet yağıyor.

Cümlede aslında yağmur yağdığı anlatılmak istenmiş, fakat halk dilinde yağmur yerine rahmet kelimesi kullanılmıştır. Tüm bu açıklamaların dışında "rahmet" kelimesi ayrıca;

- Birinin suçunu affetmek anlamında,

- Sevap işleme ve lutüfta bulunma anlamında,

- İncelik ve merhamet anlamlarında da kullanılmaktadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle