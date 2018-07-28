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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ, Harun UYANIK / İZMİR (DHA)
28.07.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

Rahip Brunson’un evine ziyaretler sürüyor

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Rahip Brunson’un evine ziyaretler sürüyor

İZMİR’de terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın evine ziyaretler devam ediyor. Sokakta polisin aldığı önlemler de sürüyor.

FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, ’Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davaya bakan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Brunson hakkında adli kontrolle ev hapsine alınması kararı verdi. Brunson, geçen 25 Temmuz Çarşamba günü İzmir 1 No'lu F Tipi Cezaevi’nden alınarak İzmir’in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evine getirildi. Brunson’a elektronik kelepçe de takıldı.

Sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsi kararı verilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın evine ziyaretler sürüyor. Dün akşam da Brunson’ın evinin balkonunda 2 kadın ziyaretçi olduğu görüldü. Ziyaretçiler bir süre balkonda konuştuktan sonra içeri girdi. Kadın ziyaretçilerden birinin yürüteç yardımı ile yürüdüğü dikkat çekti.

POLİS ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Brunson’ın evinin olduğu sokakta polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Sokağa giriş çıkış yapanlar kontrol ediliyor.

Rahip Brunson’un evine ziyaretler sürüyor

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