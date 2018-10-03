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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Banu ŞEN/İZMİR
03.10.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Rahip Brunson'ın avukatı AYM'ye başvurdu

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
Rahip Brunson'ın avukatı AYM'ye başvurdu

İzmir’de ev hapsi devam eden Amerikalı pastör Andrew Craig Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt bugün Anayasa Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulundu. Cem dilekçesinde Brunson’un hukuka aykırı bir şekilde kişi özgürlüğünden mahrum bırakılmasına ilişkin başvuru konularını 11 madde halinde sıraladı.

Halavurt, Başvuru konusu olayda, genel olarak Anayasanın 19. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesi ihlal edildiğini vurguladı. Brunson’un tutukluluğundan bu yana yana 2 yıla yakın bir süre geçtiği belirtilen dilekçede , “Başvurcunun tutukluluğunun ve sonrasında konutu terk etmeme yönündeki kararı hukuki olmadığı gibi makul süreyi de aşmıştır. Özgürlüğünün bu şekilde sınırlanmasının makul ve kabul edilebilir hiç bir hukuki gerekçesi, geçerli bir sebebi bulunmamaktadır. Özgürlüğünün kısıtlanması tamamen hukuka aykırı olup kısıtlanma süresi, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine aykırı olarak makul süreyi aşmıştır” denildi. Dilekçede ayrıca, “Başvurucu, Anayasa ve AİHS’nin ihlal edilmesinden doğrudan zarar görmüştür. Başvurucu hakkındaki dava halen derdest olup, başvurucu 2 yılı aşkın bir süredir kişi hürriyeti hakkından yararlanamamaktadır” denildi. Başvuruda ayrıca, Brunson’un halen ev hapsinde olması nedeniyle başvurunun öncelikle ele alınması ve tedbir kararı verilmesi, ev hapsinin kaldırılması talep edildi.

Reddedilmişti

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Halavurt’un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedilmişti. Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetmişti.

12 Ekim'de davası görülecek

Ağır ceza mahkemelerince rahip Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat İsmail Cem Halavurt, yeni süreç başlatarak AYM’ye bireysel başvurusunu yaptı.

Öte yandan 12 Ekim’de, 35 yıl hapsi istenen Brunson için görülen davanın üçüncü duruşması yapılacak.

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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