Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı
PKK ve FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson hakkında karar çıktı. Mahkeme, Rahip Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Brunson karar sonrası akşam saatlerinde Aksancak'taki evine geçti. Reuters'in geçtiği habere göre askeri uçakla ABD'ye gidecek olan Brunson'ın geç saatlerde de evinden gelen bir fotoğrafta hazırlanmış bavullarıyla telefonla konuştuğu görülüyor. Saatler 21:40'ı gösterirken de rahip Brunson İzmir'deki evinden ayrılarak havalimanına doğru yola çıktı. Brunson'un uçağı 22.40 sularında İzmir'den havalandı. Öte yandan Beyaz Saray yaptığı son dakika açıklamasında, Brunson'ın Maryland'deki hava üssüne cumartesi günü geleceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Brunson'ı aynı gün Beyaz Saray'da kabul edecek.
İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4’üncü kez hakim karşısına çıktı.
ABD'li Brunson'un yargılandığı davada savcı, sanığın TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti.
Savcının mütalaasının ardından duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Mahkeme Başkanı Brunson’a savunma için söz verdi.
Brunson, “Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum” dedi. Mahkeme Başkanı Brunson ve avukatına ek savunma süresini hatırlattı. Ek savuna süresi isteyip istemediklerini sordu. Brunson ve avukatı ek savunma süresi istemedi. Avukatı Brunson’un beraatını istedi.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’un duruşmasında mahkeme, kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, Brunson’ın tahliyesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası da verdi.
AVUKATI: TEMYİZE GİDECEĞİZ
Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavut dava sonrasında şunları söyledi:
Müvekkilimiz artık serbest. Artık özgür. Yurt dışına çıkabilecek. Temyize gideceğiz. Orada düzeltebileceğimize inanıyoruz. O süreçte yurt dışında olacak. Ama umarım tekrar dönebilir. Yurt dışına çıkacak.
EVİNE GİTTİ
Brunson serbest kalmasının ardından evine doğru yola çıktı.
REUTERS: ASKERİ UÇAKLA GİDECEK
Reuters haber ajansı Brunson'un İzmir'e gelecek bir askeri uçakla ABD'ye gideceğini duyurdu.
EVİNE GİRDİ
Rahip Brunson saat 18.10’da Alsancak semtindeki evine geldi. Brunson, araçtan inip hızla evine girdi.
BAVULLARI HAZIR
Tahliyenin ardından Brunson, Alsancak’’ta bulunan evine geçti. Evinde hazırlıklara başlayan Brunson, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek için hazırlık yapmaya başladı.
Akşam saatlerinde ABD’ye askeri bir uçakla gitmesi beklenen Papaz Brunson’ın evinde çekilen fotoğraf karesinde bir yandan telefon trafiği yaşarken, bir yandan da bavullarını hazırlarken görüntülendi.
BRUNSON’UN UÇAĞI HAVALANDI
Brunson, eşi ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı’ndan, kendilerini ülkelerine götürecek olan, ABD tarafından Almanya’dan gönderilen özel uçağa bindi. Uçağın önce Almanya’ya oradan da ABD’ye gideceği öğrenildi. Uçak saat 22.40 sıralarında havalandı.
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