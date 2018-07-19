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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Rahim kanseri nedir? Rahim kanseri belirtileri

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Rahim kanseri nedir? Rahim kanseri belirtileri

Rahim kanserinin dünyada ve ülkemizde en sık görülen 10 kanser türü içinde, kadın kanserleri arasında ise ilk 4 hastalık arasında yer aldığı biliniyor. Rahim kanserlerinin yaklaşık yüzde 25'i menopoz öncesi, yüzde 5'i de 40 yaş altında görülüyor. Hastalığın en önemli belirtisi düzensiz kanamadır. Peki, rahim kanseri nedir? Rahim kanseri belirtileri neler?

Genellikle menopoz döneminde ortaya çıkan bir kanser türü olan rahim kanseri, çok genç yaştaki kadınlarda da ortaya çıkabilir. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında "Rahim kanseri nedir?" sorusunun yanıtı...

Tanımı: Rahimdeki normal hücrelerin kontrol dışı anormal hücrelere dönüşmesi sonucu oluşur. Rahim gebelik geliştiğinde bebeği taşıyan bayan vücudunun bir parçasıdır. Rahim ince bir iç tabaka ve kalın bir dış tabakaya sahiptir.

Farklı tip rahim kanserleri vardır ama rahim kanserlerinin çoğu ince iç tabakadan başlar. Rahim kanserleri herhangi bir yaşta meydana gelebilir. Ama en yaygın menapoza giren bayanlarda görülür. Menapoz kadın hayatında adet dönemlerinin bittiği zaman başlar.

Şikayetleri: En sık rastlanılan belirti anormal vajinal kanamadır. Aşağıdaki vajinal kanama şekilleri anormal olarak kabul edilir:

Adet dönemleri dışında kanama

Beklenenden daha şiddetli adet kanaması

Menapoza girmiş bir kadında herhangi bir dönemde vajinal kanama

Bulguları: Eğer anormal vajinal kanamanız varsa rahim kanserinin kontrolü için doktorunuz biyopsi olarak adlandırılan bir test isteyebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Biyopsi esnasında doktorunuz rahim duvarından küçük bir parça doku örneği alır. Diğer bir doktor eğer kanser varsa mikroskop altında bunu görecektir.

Menapoza girmiş kadınlarda rahim kanserinin kontrolü için ultrason olarak adlandırılan bir görüntüleme yöntemi de uygulanır. Bu test rahim duvarının kalınlığı ölçülür.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Rahim kanseri tanısı koyulmuş kadınlarının çoğunun rahim, yumurtalıkları ve rahimle yumurtalıklarını bağlayan tüpleri alınır. Bu ameliyat ''histerektomi ''olarak adlandırılır. Ameliyat esnasında doktorunuz kanserin yayılımı değerlendirmek için rahim çevresindeki organları da kontrol edecektir. Ameliyat kanseri ortadan kaldırırsa bazı hastalar ameliyattan sonra başka tedavilere ihtiyaç duymazlar. Ancak diğer hastaların aşağıdakilerden biri veya her ikisi ile daha ileri tedaviye ihtiyacı olabilir:

Radyasyon Terapisi: Radyasyon kanser hücrelerini öldürür. Radyasyon vücudun dışındaki bir makineden verilebilir. Ya da doktorunuz direk radyasyon kaynağını vajinaya yerleştirebilir.

Kemoterapi: Kemoterapi kanser hücrelerini öldüren ya da büyümelerini durduran ilaçların tıbbi ismidir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Tedavi sonrası kanserin tekrarlayıp tekrarlamadığını değerlendirmek için sık sık kontrol edileceksiniz. Bu takipler esnasında muayene ve pap testi uygulanacak. Pap testinde rahim ağzından hücreler küçük bir fırça yardımı ile toplanır. Takiplerde yapılan diğer testler röntgen olarak adlandırılan görüntüleme testleri ve kan testleridir.

Anormal vajinal kanama,  karın ağrısı ya da geçmeyen öksürük gibi belirtileri takip etmeniz önemlidir. Bu belirtilerin olması halinde mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir.

Kanser Tekrarlarsa veya Yayılırsa Ne olur?

Eğer kanser tekrarlarsa veya yayılırsa tekrardan ameliyat olmanız, kemoterapi ya da kemoterapi uygulanması gerekebilir.

Gebe Kalmak İstersem Ne olur?

Eğer henüz menapoza girmediyseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız doktorunuzla konuşun. Histerektomi ya da radyoterapi sonrası gebe kalamazsınız.  Doktorunuz ile farklı seçenekleri konuşun.

Başka ne yapmalıyım?

Doktorlarınızın ziyaretler ve testler hakkındaki talimatlarını takip etmeniz, ayrıca tedaviniz esnasında gelişebilecek herhangi bir yan etki veya sorun hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

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