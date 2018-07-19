Rahim ağzı kanseri nedir? Rahim ağzı kanseri belirtileri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından en çok öldüren jinekolojik kanser olarak gösterilen rahim ağzı kanseri, Türkiye'de en sık görülen 8. kanser türü olup, jinekolojik kanserler arasında ilk üçte yer alıyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında rahim ağzı kanseri hakkında bilinmesi gereken detaylar...

Tanımı: Rahim ağzı kanseri rahim ağzındaki normal hücrelerin anormal hücrelere dönüşmesi ve kontrolsüzce büyümesi sonucu oluşur.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı kanseri ilk etapta herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Belirtilere sebep olduğu zaman da anormal vajinal kanamaya neden olur. Bunlar:

Adet dönemleri arasında,

Cinsel ilişki sonrası,

Menapoz sonrası vajinal kanamadır

Bu belirtilere kanser olmayan durumlarda neden olabilir. Ama eğer yukarıdaki belirtiler mevcutsa doktorunuza başvurmanız gereklidir.

Rahim ağzı kanseri için bir test var mı?

Evet var. Pap testi (pap smear olarak da adlandırılır) rahim ağzı kanseri taramasında kullanılır. Bu test rahim ağzından küçük bir fırça yardımı ile hücrelerin toplanması esasına dayanır. Sonrasında diğer bir doktor mikroskop altında anormal hücreleri değerlendirir. Yaşınıza bağlı olarak doktorunuz HPV olarak adlandırılan bir virüs için de test yapabilir. HPV enfeksiyonu rahim ağzı kanserine neden olabilir.

Eğer test sonuçlarınız anormalse doktor biyopsi olarak adlandırılan bir test ile sizi takip edecektir. Biyopsi esnasında doktorunuz rahim ağzından küçük bir parça alır. Rahim ağzını daha iyi görebilmek için ‘’kolposkop’’ olarak adlandırılan büyüteç kullanılır.

Bazen rahim ağzında kanser olmayan fakat kansere dönüşme riski yüksek olan hücreler de saptanabilir. Eğer bu kanser öncüsü hücreler tespit edilirse farklı tedaviler uygulanır. Doktorunuz kansere dönüşümünü önlemek için bu hücreleri ortadan kaldırabilir ya da sizi yakın takibe alabilir.

Rahim ağzı kanseri evrelemesi nedir?

Kanserin evrelemesi, doktorların bir kanserin ne kadar ilerlediğini bulmasının bir yoludur.Sizin için doğru tedavi, kanserin evresi, yaşınızın ve diğer sağlık sorunlarınıza bağlıdır. Tedaviniz ayrıca ilerde gebe kalma isteminizin olup olmadığı ile de ilişkilidir. Rahim ağzı kanseri nasıl tedavi edilir? Rahim ağzı kanseri farklı yollar ile tedavi edilebilir. Bunlar:

Cerrahi: Bazı rahim ağzı kanseri vakalarında kanserli dokuları çıkarmak için cerrahi uygulanır. Bunlar:

Rahim ağzı, rahim ve vajinanın üst parçasını çıkarılabilir. Bu ameliyat ‘’radikal histerektomi’’ olarak adlandırılır.

Rahim yerinde bırakılarak rahim ağzının bir parçası ya da tamamı çıkarılabilir. Bu ameliyat sadece bazı özel durumlarda uygulanır.

Radyoterapi: Radyasyon kanser hücrelerini öldürür.

Kemoterapi: Kemoterapi kanser hücrelerinin büyümesini durduran yada bu hücreleri öldüren ilaçlara verilen isimdir. Rahim ağzı kanseri tanısı koyulan hastalara genellikle radyoterapi ile eş zamanlı olarak kemoterapi uygulanır.

Eğer bir gün gebe kalmak istersem ne olacak?

Eğer bir gün bebek sahibi olmak isterseniz tedavi öncesi doktorunuzla görüşün. Bazı hastalar rahim ağzı kanseri tedavisi gördükten sonra bile gebe kalabilirler. Ama bazı tedavi tipleri sonrası gebe kalınamaz. Örneğin histerektomi, radyoterapi ya da bazı tip kemoterapiler. Bunun dışındaki tedavi tipleri sonrası genellikle gebe kalınabilir. Ama genellikle gebe kalmayı denemeye başlamadan önce tedavi sonrası 6 ila 12 ay beklemeye gerekir. Çünkü vücudunuzun iyileşmesi için zamana ihtiyacı vardır.

Tedavi sonrası ne olacak?

Tedavi sonrası kanserin tekrarlayıp tekrarlamadığını görmek için sık sık kontrol edileceksiniz. Takiplerde pap testi, fizik muayene ve röntgen çekilmesi gibi tetkikler yapılır.

Eğer kanser tekrarlarsa veya yayılırsa ne olur?

Eğer kanser tekrarlarsa veya yayılırsa cerrah, radyoterapi ya da kemoterapi tekrar uygulanabilir.

Başka ne yapmalıyım?

Doktorunuzun ziyaretler ve testler hakkındaki talimatlarını takip etmeniz ve ayrıca tedaviniz sırasında gelişebilecek herhangi bir yan etki veya sorunu doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Doktorunuzun ziyaretler ve testler hakkındaki talimatlarını takip etmeniz ve ayrıca tedaviniz sırasında gelişebilecek herhangi bir yan etki veya sorunu doktorunuza bildirmeniz önemlidir.