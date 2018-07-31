Rahatsızlanan milletvekilleri Hakkı Köylü ile Erdin Bircan’ın tedavileri sürüyor
KASTAMONU’da şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Kastamonu Hakkı Köylü ile Iğdır’da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın tedavileri Ankara’da sürüyor.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, önceki Kastamonu’da katıldığı bir toplantı sırasında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan Köylü, yapılan anjiyonun arından tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Köylü’nün genel durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Iğdır’da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ise önce Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada beyin iç kanaması geçirdiği tespit edilen Bircan, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım tedavisine devam edilmek üzere hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Bircan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her iki milletvekilinin sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
AK PARTİLİ KÖYLÜ'NÜN SAĞLIK DURUMU
Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvuran burada yapılan anjiyonun ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Köylü'nün tedavisi sürüyor.
Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, kalp krizi geçiren Köylü, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor
Genel sağlık durumu iyi, bulguları stabil olan Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı kaydedildi.
Köylü'nün tedavisi, gözlem amacıyla birkaç gün daha devam edecek.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, dün hastaneye gelerek Köylü'nün sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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