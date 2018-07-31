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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA (DHA)
31.07.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Rahatsızlanan milletvekilleri Hakkı Köylü ile Erdin Bircan’ın tedavileri sürüyor

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Rahatsızlanan milletvekilleri Hakkı Köylü ile Erdin Bircan’ın tedavileri sürüyor

KASTAMONU’da şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Kastamonu Hakkı Köylü ile Iğdır’da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın tedavileri Ankara’da sürüyor.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, önceki Kastamonu’da katıldığı bir toplantı sırasında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan Köylü, yapılan anjiyonun arından tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Köylü’nün genel durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Iğdır’da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ise önce Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada beyin iç kanaması geçirdiği tespit edilen Bircan, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım tedavisine devam edilmek üzere hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Bircan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her iki milletvekilinin sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

AK PARTİLİ KÖYLÜ'NÜN SAĞLIK DURUMU

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvuran burada yapılan anjiyonun ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Köylü'nün tedavisi sürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, kalp krizi geçiren Köylü, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor

Genel sağlık durumu iyi, bulguları stabil olan Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı kaydedildi.

Köylü'nün tedavisi, gözlem amacıyla birkaç gün daha devam edecek.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, dün hastaneye gelerek Köylü'nün sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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