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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rahat uyu Galip bey

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Rahat uyu Galip bey

ANTALYA’nın eski belediye başkanı ve milletvekili Dr. Galip Kahraman’ın 1968 yılında okul yapılması şartıyla Antalya Valiliği’ne bağışladığı ve üzerine okul yapılan 3 bin 660 metrekare arazi, konut alanına dönüştürülerek ihale yoluyla bir şirkete satıldı.

Öğrencilerin bahçesine tel örgü çeken firma, okulun sınır duvarlarını, çeşme ve banklarını yerle bir etti. Çalışmalarda onlarca yıllık ağaçlar köklerinden söküldü. Yıkımı öğrenen Galip Kahraman’ın kızı Sevim Kahraman Ertenü (87) ise 1975 yılında vefat eden babası adına hukuk mücadelesi başlattı. Satış iptali davası Antalya 3. İdare Mahkemesi tarafından yürütülmeye başlandı. 18 Şubat 2015 tarihinde alınan kararla iptal istemi reddedildi. Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan Ertenü, konuyu Danıştay’a taşıdı. Danıştay, arazi üzerinde hibe amacına aykırı hareket edildiğini tespit ederek mahkemenin kararını bozdu. 4 yıldır devam eden mücadelede mahkeme, hayırsever yakını aleyhine verilen bilirkişi raporunu dikkate almayarak imar planlarının tamamını iptal etti.

AĞAÇLARI O DİKMİŞ

Mahkemenin kararına sevinen Dr. Galip Kahraman Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler “Buradaki ağaçları bile Galip Bey dikmiş. Karar hayatını hayır işlerine adayan Galip Bey’in ruhunu huzura erdirdi” dedi.

BABASININ VASİYETİNE SAHİP ÇIKTI

Rahat uyu Galip bey

- Galip Kahraman’ın İzmir’de yaşayan 87 yaşındaki kızı Sevim Kahraman Ertenü, “Yargıdan çıkan karar hepimizi mutlu etti. O bahçede öğrencilerin yeniden koşup oynamasını görmek istiyorum. Mücadelemize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KİMDİR?

Rahat uyu Galip bey

- İstanbul Tıbbiye mezunu olan Galip Kahraman, okul hayatından sonra Türkiye’nin farklı yerlerinde hekim olarak çalıştı. Kahraman, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlarda yönetici ve üye olarak görev aldı. Antalya Belediye Başkanlığı da yapan Kahraman, Bursa ve Antalya milletvekilliği görevini de üstlendi.

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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