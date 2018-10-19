Rafineri nedir? Rafineri ne demek?
Rafineri, petrol ürünlerinin ortaya çıkmasına olanak sağlayan tesis anlamını taşımaktadır. Ham petrolün işlenerek, benzin, motorin ve diğer yakıt türleri halini almasına imkan tanıyan rafineri, bu ürünleri son tüketicinin hizmetine sunmaktadır. İşte, rafineri nedir sorusunun cevabı
Rafineri, Ham petrol rafinerilerde çesitli petrol ürünlerine (likit gaz, benzin, motorin, gazyagi, fuel-oil, asfalt, madeni yag vb.) dönüştürülmekte ve bu ürünler akaryakıt dağıtım organları vasıtası ile tüketicinin hizmetine sunulmaktadır.
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