Radyoterapi nedir?
Kanser tedavisinde önemli bir yere sahip olan radyoterapi, pek çok kanser türünün tedavisinde hekimler tarafından tercih ediliyor. Radyoterapi kanser tedavisinde tek başına ya da cerrahi veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. Peki, Radyoterapi nedir?
Radyoterapiyi kısa tanımlayacak olursak, iyonlaştırıcı ışın kullanarak kanser hastalığını tedavi etmek yöntemidir diyebiliriz. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında 'Radyoterapi nedir?' sorusunun yanıtı...
Radyoterapi: İyonizan radyasyon kullanarak kanserli dokuların tedavi edilmesidir.
Radyoterapide amaç, tümör çevresindeki normal dokuları yapısal ve fonksiyonel olarak tahribata uğratmadan tümörün tamamen yok edilmesidir. Radyoterapi için, iyonizan radyasyonu üretmek için, farklı cihazlar kullanılmaktadır.
Radyoterapi uygulamaları küratif (hastalığı tamamen yok etmek için), adjuvan ( tümörlü dokunun cerrahi olarak alınmasından sonra gözle görülebilen yada mikroskopik kalıntıları yok etmek için), Palyatif (yayılmış kanser tanısı olan hastalarda ağrıyı azaltmak- kesmek yada kırık riski olan kemikleri güçlendirmek amacıyla lokal tümörü küçülterek hastayı bir süre rahatlatmak için), proflaktik (koruyucu) olarak farklı amaçlarla yapılabilir.
Radyoterapi uygulama süresi, radyoterapi amacına göre değişmektedir. Palyatif tedavilerde beş yada on günlük tedaviler uygulanırken, küratif uygulamalarda bu süre 35-40 güne kadar çıkabilmektedir. Hastalara tedavileri başlamadan önce hastalık ve olabilecek yan etkiler hakkında eğitim verilir. Yan etkilerin oluşmaması için alınacak önlemler anlatılır.
Radyoterapi uygulamaları esnasında hastalar ağrı duymamaktadır. Uygulama bölgesine göre yan etkiler oluşabilmektedir. Bu yan etkiler ise ilaç tedavileri ile önlenmeye çalışılmaktadır.
Takip: Radyoterapi sonrasında tedavi sonuçlarını değerlendirmek ve oluşabilecek yan etkiler açısından hastalar düzenli olarak kontrolde kalmalıdır.
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