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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.07.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Radyoterapi nedir?

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Radyoterapi nedir?

Kanser tedavisinde önemli bir yere sahip olan radyoterapi, pek çok kanser türünün tedavisinde hekimler tarafından tercih ediliyor. Radyoterapi kanser tedavisinde tek başına ya da cerrahi veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. Peki, Radyoterapi nedir?

Radyoterapiyi kısa tanımlayacak olursak, iyonlaştırıcı ışın kullanarak kanser hastalığını tedavi etmek yöntemidir diyebiliriz. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında 'Radyoterapi nedir?' sorusunun yanıtı...

Radyoterapi: İyonizan radyasyon kullanarak kanserli dokuların tedavi edilmesidir.

Radyoterapide amaç, tümör çevresindeki normal dokuları yapısal ve fonksiyonel olarak tahribata uğratmadan tümörün tamamen yok edilmesidir. Radyoterapi için, iyonizan radyasyonu üretmek için, farklı cihazlar kullanılmaktadır.

Radyoterapi uygulamaları küratif (hastalığı tamamen yok etmek için), adjuvan ( tümörlü dokunun cerrahi olarak alınmasından sonra gözle görülebilen yada mikroskopik kalıntıları yok etmek için), Palyatif (yayılmış kanser tanısı olan hastalarda ağrıyı azaltmak- kesmek yada kırık riski olan kemikleri güçlendirmek amacıyla lokal tümörü küçülterek hastayı bir süre rahatlatmak için), proflaktik (koruyucu) olarak farklı amaçlarla yapılabilir.

Radyoterapi uygulama süresi, radyoterapi amacına göre değişmektedir. Palyatif tedavilerde beş yada on günlük tedaviler uygulanırken, küratif uygulamalarda bu süre 35-40 güne kadar çıkabilmektedir. Hastalara tedavileri başlamadan önce hastalık ve olabilecek yan etkiler hakkında eğitim verilir. Yan etkilerin oluşmaması için alınacak önlemler anlatılır.

Radyoterapi uygulamaları esnasında hastalar ağrı duymamaktadır. Uygulama bölgesine göre yan etkiler oluşabilmektedir. Bu yan etkiler ise ilaç tedavileri ile önlenmeye çalışılmaktadır.

Takip: Radyoterapi sonrasında tedavi sonuçlarını değerlendirmek ve oluşabilecek yan etkiler açısından hastalar düzenli olarak kontrolde kalmalıdır.

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