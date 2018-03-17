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    Radyodan uyarı havadan bildiri

    Uğur ERGAN/ANKARA
    17.03.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    TSK ve ÖSO güçleri, Afrin merkezine yönelik kuşatmayı iyice daraltırken, Afrin halkına Arapça ve Kürtçe “teröristlerin kalkanı olmamaları, terör mevzi ve barınaklarından uzak durmaları”; PYD/PKK’lı teröristlere de “teslim olmaları” için havadan iki ayrı bildiri atıldı.

    Afrin’de halka yönelik bildirideki çağrı, Arapça ve Kürtçe olarak TRT üzerinden bölgeye yayın yapılarak ve yerel radyolara sinyal gönderilerek de yapıldı.

    Havadan atılan bildirilerde TRT Radyosu’nun dinlenilmesi istendi. “Değerli Afrinli kardeşlerimiz” ifadesiyle başlayan halka yönelik bildiride, “Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin” denildi. TSK’nın, Afrin’deki teröristlere “Teslim olun” çağrısında bulunduğu ikinci bildiride ise “Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme, aldanma. Seni öne sürenler Afrin’den kaçıyor, en güvenli, en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden uzak dur" ifadesi yer aldı.

    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , gündem
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