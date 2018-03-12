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    Radyasyon skandalında ihraç

    Salim UZUN - ANTALYA
    12.03.2018 - 22:41 | Son Güncelleme:

    YÖK, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yaşanan radyasyon sızıntısı ve hurda cihazla ışın tedavisi skandalına ceza yağmaya devam ediyor. Son olarakYrd. Doç. Dr. Yiğit Çeçen kamu görevinden çıkarıldı.

    YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu, AÜ Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı eski Sorumlu Fizikçisi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Çeçen’in kamu görevinden çıkarılmasına, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Melek Nur Yavuz’un ise kademe ilerlemesinin durdurulmasına karar verdi.
    Bu kararla, eski Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUBA) Müdürü Prof. Dr. İsmail Boztosun dâhil olmak üzere 2 öğretim üyesine kademe ilerleme durdurma cezası, 1 öğretim üyesine ise kamu görevinden çıkarma cezası verilmiş oldu.

    Radyasyon skandalında ihraç

    Yiğit Çeçen

    YILIN SKANDALI

    AÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 65 sayfalık soruşturma raporunda; kanser hastaları için kritik önem taşıyan ışın tedavilerinin hurda cihazlarla yapıldığı, güvenlik önlemi alınmadan yapılan izinsiz deneylerde foton, nötron sızıntısı yaşandığı vurgulanmıştı. Skandal sonrası hasta tedavilerini mercek altına alan kurul, 27 hastanın in-vivo dozimetrik ölçümler yapılmadan sadece el hesabıyla tüm vücut ışınlamasına alındığını, bu hastalardan 16’sının gerekli fizik ölçümleri yapılmayan Linak 1 cihazında ışınlama tedavisi gördüğünü belirlemişti.

    HURDA CİHAZ KULLANILDI

    Aynı raporda; 16 hastadan 8’inin günlük dozimetrik ölçüm, rutin kalite kontrol ve bakım onarım programından çıkarılarak hurdaya (HEK) ayrılan Linak 1 cihazı ile tedaviye alındığı, 8 hastadan 5’ine ise herhangi bir şekilde in-vivo dozimetrik ölçüm yapılmadan TBI tedavisinin uygulandığı vurgulanmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , ihraç , radyasyon , gündem
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