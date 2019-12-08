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08.12.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Radikal ne demek? Radikal nedir?

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Radikal ne demek? Radikal nedir?

Gündelik hayatta sık sık kullanılan radikal kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Radikal kelimesinin anlamı bir araya geldiğinde kavramlara göre biçimlenir. Peki, Radikal ne demek? Radikal nedir?

Fransızca kökene sahip bir sıfat olan radikal sözcüğü, etimolojik şekilde kök manasına gelen radix kelimesine ''alis'' ekinin getirilmesi ile beraber oluşturulmuştur. Kelime manası olarak kökene bağlı, köklü ve temele dayalı anlamlarını taşır. TDK'ya göre radikalin anlamı, ''kökten'' olarak açıklanmaktadır.

Radikal Nedir?

Sözcük; terminolojide dini, siyası veya toplumsal aşırılığı betimlemektedir. Bu aşırılığın kökenleri tamamıyla reddetmek üstüne kurulu olduğu gibi kökenlere bağnazlık seviyesinde bağlılık biçiminde de tezahür edilmektedir. Sözcüğün taşımış olduğu anlam, bir araya geldiğinde kavramlara göre biçimlenir.

Tek olarak radikal kelimesi, eskiyi tamamıyla reddetmenin üstüne kurulu olan ''radikalizm'' ideolojisinin takipçilerine verilmiş addır. Bu bireyler, toplumsal ve siyasal sahada yenilikler yapmanın yerine mevcut düzenin ortadan kalması gerekti hakkında fikir yürütürler.

 

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