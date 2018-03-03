Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre saat 15.00 itibariyle Raco’da tam kontrol sağlandı.









RACO NEDEN ÖNEMLİ?



Güvenlik politikaları uzmanı Abdullah Ağar, NTV televizyonunda Raco'nun önemini şöyle anlatmıştı:



"Dağlık alandaki en önemli yerleşimlerden bir tanesi. Bir şekilde bölücü terör örgütü üyelerinin temizlenmesiyle beraber çok önemli bir alan ele geçirileceği gibi diğer yanında PKK'nın üretmiş olduğu iddianın ve direncin kırılması moral değerlerinin direnç değerlerinin ve güven değerlerinin kırılmış olmasıyla çok önemli topografik bir alan. Şunu da söylemek gerekiyor. 26 Ekim 1918 yani Birinci Dünya Savaşı'nın en son meydan muhaberesinin yapıldığı yer olan Afrin karasılında Osmanlı Ordusu'nun 7. Ordunu'nun karargahının bulunduğu yer. Bütün alana hükmeden bütün alandaki elektriği üstünde toplayan ve bütün alandaki irtibat noktalarıyla ilgili çok önemli bir konum. Hem bölgenin güvenliği hem irtibat hatları ve kontrol etmesi anlamında Raco'nun çok özel bir yeri var. Buranın ele geçirilmesiyle beraber öndeki topografik arızların ele geçirilmesiyle beraber Afrin çöküntüsü ile ilgili çok önemli bir köprübaşını oluşturacak.



Bundan sonraki harekat açısından meskun mahallerin kendine özgü çok sayıda risk var. Özellikle sembol olarak gösterilen Raco, Cinderesi ve Afrin bölgenin en güçlü alanlar. Sivil hassasiyetlerle ilgili temel alanlar risklerin ortaya çıkacağı temel alanlar olması anlamında taşıyor. Bölücü örgüt, özellikle uluslararası konjektürü arkasına alarak Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu harekatın etkinliğini ve uluslararasında kamuoyundaki meşruiyetini halel getirecek tarzda pek çok girişimde bulunuyor. Bunu kendini yapmıyor tabi ki... 'Örgütün bunu yapmaya gücü yeter mi?' gibi bir soru var. Hayır örgütün gücü buna yetmez. Örgütün bu şekilde kendi menfaatlerine hizmet ettiği için kendisine sağlanan bir destek, himaye, yönlendirme var. Ve lobiyle önlerini çok açıyorlar. Bizim devletiminizin kendi imkanlarıyla yaptığı lobi çalışmaların belki 30 katını sağlayan bir fotoğrafla karşı karşıya Türkiye. Bu anlamda Meskun mahaldeki sivi hassasiyetle ortaya çıkacak risklerin tamamen sıfırlanması harekatın meşruiyeti açıdan büyük değer taşıyor. Bu açıdan Türkiye gerekli çalışmaları yapmış durumda. Özel harekatlarımız bölgede."