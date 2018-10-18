Raci Kaya kimdir? Raci Kaya'nın biyografisi
Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) görev alacak olan Raci Kaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı iken görevinden ayrılarak IMF ülke grubu 'İcra Direktörlüğü' görevini üstlenen Raci Kaya, uzun yıllardır finans sektöründen tanınan bir isim. Peki, Raci Kaya kimdir?
Türkiye'ye IMF nezdinde ikinci kez doğrudan temsil hakkı tanıyan 'İcra Direktörlüğü' görevini Raci Kaya üstlenecek. İşte, Raci Kaya hakkında merak edilen detaylar...
1967 yılında Ankara'da doğan Dr. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007 - 2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015 – Ağustos 2016 tarihleri arasında da Ziraat Katılım Bankası’nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mart 2016 - 2018 tarihleri arasında Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.
17 Ağustos 2016’da Hazine Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görevlendirilen Dr. Raci Kaya, 27 Aralık 2016’da Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir. 13 Ağustos 2018 tarihinde VakıfBank Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Dr. Raci Kaya, 14 Ağustos 2018 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olan Dr. Raci Kaya evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle