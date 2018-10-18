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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.10.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Raci Kaya kimdir? Raci Kaya'nın biyografisi

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Raci Kaya kimdir? Raci Kaya'nın biyografisi

Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) görev alacak olan Raci Kaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı iken görevinden ayrılarak IMF ülke grubu 'İcra Direktörlüğü' görevini üstlenen Raci Kaya, uzun yıllardır finans sektöründen tanınan bir isim. Peki, Raci Kaya kimdir?

Türkiye'ye IMF nezdinde ikinci kez doğrudan temsil hakkı tanıyan 'İcra Direktörlüğü' görevini Raci Kaya üstlenecek. İşte, Raci Kaya hakkında merak edilen detaylar...

1967 yılında Ankara'da doğan Dr. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007 - 2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015 – Ağustos 2016 tarihleri arasında da Ziraat Katılım Bankası’nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mart 2016 - 2018 tarihleri arasında Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

17 Ağustos 2016’da Hazine Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görevlendirilen Dr. Raci Kaya, 27 Aralık 2016’da Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir. 13 Ağustos 2018 tarihinde VakıfBank Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Dr. Raci Kaya, 14 Ağustos 2018 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olan Dr. Raci Kaya evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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