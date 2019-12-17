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17.12.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Rabia ne demek? Rabia isminin anlamı nedir?

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Rabia ne demek? Rabia isminin anlamı nedir?

Kız bebek bekleyen ebeveynler duydukları isimlerin anlamını merak ediyor, Rabia ismi de bunlardan biri. Arapça kökenli bir isim olan Rabia'nın çeşitli anlamları bulunuyor. Peki, Rabia ne demek? Rabia isminin anlamı nedir?

"Rabia ne demek?" sorusu bu ismi çocuklarında kullanmak isteyen ebeveynler tarafından araştırılıyor. Rabia ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de de oldukça fazla kullanılan Rabia ismi, kız çocuklarına verilen isimlerden bir tanesidir. Yapılan analizlere göre Rabia ismi Türkiye'de yaklaşık 15.000 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Rabia İsminin Anlamı

Rabia ismi birden fazla anlama sahiptir. Rabia isminin anlamı salisenin 60'da 1'i demektir. Yani dördüncü anlamına gelir. Ayrıca Tazminat döneminden sonra memurluk görevinde bir rütbe olarak da Rabia ismi kullanılıyordu. Son anlamı ise ünlü bir kadın mutasavvuf anlamında kullanılmaktadır.

Rabia ismi çoğu zaman anlam içeriği bakımından Kuran'da geçen bir isim olarak görülür. Fakat Rabia ismi Kuran'da geçmemektedir.

Rabia İsminin Özellikleri

Rabia ismini taşıyan kişiler genellikle yapı olarak kırılgan bir yapıya sahiptir. Fakat bu ismi taşıyan kişilerin önsezileri de oldukça kuvvetlidir. Bununla beraber atılgan ve enerjik bir yapıya sahip olurlar.

 

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