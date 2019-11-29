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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rabia Naz’ın balkon raporu: Parmak izi yoktu

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Rabia Naz’ın balkon raporu: Parmak izi yoktu

TBMM Rabia Naz ve Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu önceki gün dördüncü toplantısını yaptı.

Edinilen bilgiye göre, bir önceki toplantıda olay sırasında görev yapan polis memuru Kutlay Sevinç, komisyona bilgi verdi. Rabia Naz’ın ‘düşme ve atlama ihtimaline karşı odasının balkonunda inceleme yaptıklarını’ da anlatan Sevinç, “Buralarda parmak izlerine baktık ama yoktu. Bir de çatı katına çıktık. Koşma şeklinde değil ancak biraz daha hızlanıp atlamış olsa sundurmayı geçemez” görüşünü dile getirdi.

Sevinç, Rabia Naz’ın çantasının içinden çıkan kitabın ayracında yazan dikkat çeken notu da komisyon üyeleriyle paylaştı. Kitabın ayracında “Ölsem, şehit olsam, üzülür müsünüz” ifadelerinin yer aldığını dile getiren Sevinç, “Çocuk yaşından daha fazla olgundu. Şehitlerle ilgili hassasiyeti vardı” dedi.
Eski Giresun Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu da komisyonda şu ifadeleri kullandı:

“Atike Vatan, birkaç ay önce, ‘Ben bağırdım da kızım gitti intihar etti’ diyor. Bunu Şaban’ın kendisi anlattı. Şaban eşini suçluluk psikolojisinden kurtarmak için ‘Ya araba çarptı ya da düştü’ dedi. Ağabeyi de evdeymiş. Bunlar da bir araştırılsa daha iyi olur. Benim kanaatim, o suçluluk psikolojisinden kurtarmak için böyle yapıyor. Atike Hanım geçmişte zaten iki üç defa da intihara teşebbüs etmiş.”

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