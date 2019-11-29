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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.11.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

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Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın (11) babası Şaban Vatan hakkında, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de, Eynesil’e bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

KOMİSYON DA İNCELEME YAPTI

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’nun 12 üyesi de 7 Kasım’da Eynesil’e gelerek, incelemelerde bulundu.

ŞABAN VATAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki K.K., T.D. ve C.C.’nin, kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ı ifadesini değiştirmeye zorladığı iddiasıyla, 14 Kasım’da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

KARARI İHLAL ETTİĞİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şaban Vatan’ın evine 50 metre yaklaşmama kararı olan soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ın evinin önünde araçla geçerek kararı ihlal ettiği belirlendi. Polisin tuttuğu tutanak, savcılığa iletildi. Şaban Vatan hakkında eve yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği’nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şaban Vatan’ın soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ın evine yaklaşmama kararını ihlal ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz Mürsel Küçükal’ın evine intikal esnasında Şaban Vatan’a ait 28 RB 902 plaka sayılı otomobille bahse konu yerden seyir halinde geçip uzaklaştığı görülmüştür. İkamet önünde Mürsel Küçükal ve yanında bulunan Ramazan Küçükal ile görüşülmüş, şahıslar görevli ekiplerimize ’Şaban Vatan isimli şahsın gün içerisinde ikametlerinin önünden seyir halinde geçtiğini ve yine ikametine 50 metreden fazla yaklaşmama kararı bulunan Şaban Vatan’ın ikametlerinin etrafında bulunduğuna dair resim çektiklerini, bu resimleri kendi rızaları ile ekiplerimize verebilecekleri’ hususunda beyanda bulunmuşlardır. Şaban Vatan isimli şahsın mağdur Mürsel Küçükalın ikametine 50 metre yaklaşmama kararını ihlal ettiğine dair tutulan tutanak nöbetçi Cumhuriyet Savcısını da bilgilendirmek suretiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gereği için gönderilmiştir."

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