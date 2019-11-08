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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Rabia Naz Vatan’ın ölümünde dikkat çeken şüphe

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Rabia Naz Vatan’ın ölümünde dikkat çeken şüphe

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan günü evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın dosyasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Trabzon Adli Tıp’ın hazırladığı raporda, Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı çıktığı öğrenildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüyle ilgili şüpheli bir detay ortaya çıktı. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun da ilçede bulunduğu bir günde ortaya çıkan detayda Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı çıktığı tespit edildi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtilirken, soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurulduğu açıklanmıştı.

Çarpıcı detay TBMM Araştırma Komisyonunu ilçede bulunduğu gün ortaya çıktı

Yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ailesi ile görüşüp incelemelerde bulunmak için Eynesil’de bulunduğu sırada Trabzon Adli Tıp’ın hazırladığı raporda çarpıcı detayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda “Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan ait DNA profilini içerdiği tespit edildi” ifadeleri yer aldı.

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