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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aleyna KESKİN/EYNESİL (Giresun), (DHA)
23.11.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

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Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

GİRESUN’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın (11) otopsi raporunda rastlanılan sol el tırnağındaki erkek DNA profili araştırılıyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca daha önce DNA profili örneği vermekten kaçındığı açıklanan babası Şaban Vatan’ın eşi ve oğlu ile birlikte verdiği örneğin sonucu açıklandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporunda sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna yer verildi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de, Eynesil’e bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı.

Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’nun 12 üyesi de 7 Kasım’da Eynesil’e gelerek, incelemelerde bulundu.

RABİA NAZ’IN TIRNAĞINDA ERKEK DNA’SI TESPİT EDİLDİ

Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda, sol el tırnağında erkek DNA’sı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan’a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan’a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi" denildi.

BAŞSAVCILIK: BABA DNA ÖRNEĞİ VERMEKTEN KAÇINDI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca daha önce yapılan açıklamada, baba Şaban Vatan’ın, DNA örneği alınmasına izin vermediği belirtilmişti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir" denildi.

BABA DNA İÇİN BAŞVURDU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, baba Şaban Vatan, DNA örneği vermek için 12 Kasım tarihinde dilekçeyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Baba Vatan, el yazısıyla kaleme aldığı başvuru dilekçesinde, gerekli işlemlerin başlatılarak, incelenmek üzere DNA’sının alınmasını talep etti. Başsavcılığın kararı ile Şaban, eşi Atika ve oğlu Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili örneği alındı.

TIRNAKTAKİ ERKEK DNA’SI, BABA VE OĞLU İLE UYUMLU

Şaban Vatan’ın iki hafta önce verdiği DNA profili örneğinin sonucu açıklandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun 20 Kasım 2019 tarihli raporunda, Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporunda tespit edilen sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili ile uyumlu olduğu açıkladı. Raporda, anne Atika Vatan’ın ise DNA profiline rastlanılmadığı belirtildi. Raporda ayrıca; Rabia Naz Vatan’a ait olan mavi renkli kolsuz yelekten alınan 1 adet örnekten elde edilen karışık otozomal DNA profilinin kardeşi Yaşar Mert Vatan’a ait otozomal DNA profili içerdiği ancak babası ve annesine ait DNA profili ise içermediği tespit edildi.

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