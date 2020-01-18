MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
GeriGündem Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:29,Son Güncelleme:/

Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

RABİA Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması komisyonunun görev süresi, 1 ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TBMM Kararı'na göre, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun görev süresi, Genel Kurul'un 15 Ocak 2020 tarihli 43'üncü birleşiminde 26 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle