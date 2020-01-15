Qnb Finansbank müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Direk operatöre bağlanma ve iletişim no

QNB Finansbank gibi birçok bankanın müşteri hizmetlerine bağlanmak ve bir çağrı merkezi numarası bulmak her zaman kolay değildir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek ve şikâyet ve sorunlarınızla ilgilenmektedir. Sesli yanıt sistemi ile çalışan QNB Finansbank çağrı merkezine bağlanmak için paylaşılan iletişim bilgilerinden destek veya yardım alabilirsiniz.

QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri

QNB Finansbank müşterileri kredi kartı başvurusu, kredi çekme başvurusu, şikâyet veya teklif gibi işlemler için QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri’ni aramaktadır. QNB Finansbank iletişim merkezinin telefon numarasını arayarak her türlü soru hakkında bilgi alabilir ve sorularınızın cevaplarını müşteri temsilcilerinden alabilirsiniz. Kendi başınıza halledemediğiniz işlemler ve sorunlar için QNB Finansbank Müşteri Hizmetlerine başvurabilirsiniz. QNB Finansbank destek servisine veya müşteri desteğine dilediğiniz zaman başvurabilirsiniz.

QNB Finansbank, müşterilerine sesli yanıt sistemi ile cevap veriyor. Bir müşteri temsilcisiyle görüşmeden bile pek çok işlemi 7/24 kolayca gerçekleştirebileceğiniz bu sistemden sizler de yararlanabilirsiniz. Kayıp / çalıntı kart bildirimleri, kredi başvuruları, kredi kartı borç durumu, kredi kartı başvuruları ve daha fazlası için onlarca çözüm QNB Finansbank Müşteri Hizmetlerindedir.

QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri Numarası

QNB Finansbank temsilcilerinin müşteriye doğrudan bağlanma süresi diğer bankalarda olduğu gibi yoğunluk durumuna göre uzayabiliyor. Bir şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi bulunduğunuz yerden yapabilir, bankacılık işlemlerine ve bilgi ve kredi hizmetlerine kolayca erişebilirsiniz.

QNB Finansbank müşteri hizmetleri telefon numarası 0850 222 0 900 olup günün her saati hizmet verilmektedir. QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi direkt bağlantı için 0850 222 0 900’ü kullanabilirsiniz.

Aradığımız zaman telesekreter müşterilerini tanır ve doğrudan “Özel” menüye yönlendirir. Sonra menüye girer ve yapmak istediğiniz işlemin numarasını tuşlarsınız. Bir müşteri hizmetleri çalışanına bağlanmak istiyorsanız, “Diğer İşlemler” menüsünü bekleyin ve “ana menüye buradan girin. Ana menüde, önce “1” ve “5 ve” tuşlarına basın ve ardından kartınızın son 4 rakamını girin. Ardından kart şifrenizi girin. Kısa bir beklemenin ardından müşteri temsilcisine bağlanacaksınız.

QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

1987'den bu yana Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren QNB Finansbank, birçok yatırımcı ve müşteriye sahiptir. Sesli yanıt sistemi kullanarak çağrı merkezini aradıktan hemen sonra bir müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız, aşağıdaki numaraları çevirin; "4-2-6-2" Ayrıca şikayetlerinizi, öneri ve sorularınızı iletişim formuna yazarak gönderebilirsiniz.

ATM, İnternet şubesi ve mobil şube gibi hizmetler sunan QNB Finansbank, daima müşterilerinin yanında olan bir bankadır. Ayrıca, mobil iletişim ve sesli imzalarla uyumlu hizmetler de sağlanır. Müşterilerin kişisel bilgilerini saklarken, maddi varlıklarını da korumaktadır.

Doğrudan Finansbank müşteri hizmetleri birimine bağlanmak istiyorsanız, önce resmi Finansbank müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 0 900'ü aramalısınız. Bundan sonra sırasıyla 1 ve 5'i tuşlayarak QNB Finansbank müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanabilirsiniz.

QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri telefon numarası 0850 222 0 900'dır. QNB Finansbank ile tüm telefon bankacılığı işlemlerinizi 0850 222 0 900 hattında yapabilirsiniz. Aynı zamanda, QNB Finansbank 2011 yılında “En İyi Çağrı Merkezi” ödülünü almış bir bankadır.

Veri matrisini kullanarak para çekmek için, "Bireysel mobil şubenin veri matrisi" sekmesindeki cep Para Çekme menüsüne gidin ve para çekmek istediğiniz hesabı girin, ardından tutarı girin ve ATM klavyesinde 8 tuşuna basın. Bu adımdan sonra, ATM tarafından oluşturulan veri matrisini okurken paranızı çekebilirsiniz.

QNB Finansbank müşteri desteği için 7/24 0850 222 0 900 numaralı telefondan iletişim kurabilirsiniz.

QNB Finansbank Hakkında

QNB Finansbank 26 Ekim 1987’den bu yana hizmet sunan bir bankadır. Halka açık, Türkiye'deki özel bankalardan biridir. Hisse senetleri 3 Şubat 1990’da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BIST) işlem görmeye başladı.

2004 yılı ile şirket, 200 milyon dolar sermaye ile dış pazarlara açılmıştır. Ekim 2016 yılında QNB Finansbank adı ile hizmet sunmaya devam etmiştir.