Finansbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Finansbank çalışma saatleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFinansbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Finansbank çalışma saatleri
GeriGündem Finansbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Finansbank çalışma saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.01.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Finansbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Finansbank çalışma saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Finansbank müşterilerinin en çok araştırdığı konuların başında çalışma saatleri geliyor. Havale, EFT ve borç ödeme gibi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Finansbank çalışma saatlerini araştırıyor. Öğle tatiline 12:30’da çıkan Finansbank 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Peki, Finansbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık?

QNB Finansbank sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da çıkan Finansbank 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Saat 17:30’da ise mesai bitmektedir. QNB Finansbank, hafta sonu, bayramlar ve diğer resmi tatil günlerinde bazı şubelerini açmaktadır. 

26 Ekim 1987 tarihinde Hüsnü Özyeğin tarafından kurulmuştur. Türkiye'de halka açılan ilk özel sektör bankasıdır. Finansbank, 2016 yılının Haziran ayında Katar'ın en büyük bankalarından biri olan Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) tarafından satın alınmıştır. Bankanın Finansbank olan adı, 20 Ekim 2016 tarihinde QNB Finansbank olarak değiştirilmiştir.

Finansbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor Finansbank çalışma saatleri

 

1999 yılında ilk taksitli kredi kartı olan Galaxy Card’ı piyasaya sürmüştür. 2001 yılında "taksit atlat" ve "puanlarla mil kazanma" kampanyalarını yapmıştır. Galaxy Card’ın ismi daha sonra CardFinans olarak değişmiştir. Dört yıl gibi bir sürede en fazla visa karta sahip marka haline gelmiş, Visa International tarafından düzenlenen yarışmada ise "Dünya Birincisi" ve "Dünya Beşincisi" olmuştur. 30 Eylül 2016 itibarı ile 630 şube ve 12.398 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

Finansbank saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor Finansbank çalışma saatleri

Finansbank genel müdürlüğü, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:215, 34394 4.Levent- Şişli/Şişli/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Finansbank genel müdürlüğüne 0 (212) 318 50 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle