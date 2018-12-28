PYD Rusya’dan himaye arıyor
ABD’nin Suriye’den çekildiğini açıklamasının ardından, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin Rusya himayesi arayışında olduğu iddia edildi. Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK bağlantılı gruplardan oluşan bir heyetin, 24-25 Aralık tarihleri arasında Moskova’yı ziyaret ettiği ve Rusya’dan Türkiye’nin olası askeri harekâtını engellemek için yardım istediği belirtildi.
RUS ASKERİ İDDİASI
Rus haber sitesi ‘Krasnaya Vesna’, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adına Moskova ile görüşmelere gelen heyetin üç kişiden oluştuğunu yazdı. Heyette yer alan iki kişinin isimleri SDG Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı Abdülkerim Ömer ile kıdemli temsilci İlham Ahmed olarak açıklandı. Habere göre, Dışişleri Bakanı yardımcısı ile görüşmeler gerçekleştiren heyet, öz yönetim yapılanmasının korunması karşılığında Şam rejimine teslim olmayı gündeme getirdi. İddiaya göre, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki olası askeri harekâtını önlemek için Türkiye sınırına gözlemci Rus asker talebinde bulunuldu. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Arapça yayın yapan El Arabiya sitesi, Moskova’daki temasların yanı sıra SDG’li bir diğer heyetin Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim askeri üssüne gittiğini yazdı.
RUS UZMANDAN YORUM
29 Aralık tarihinde, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Moskova’yı ziyaret edecek. Oluşan tabloyu değerlendiren Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Doğu Uzmanı Timur Ahmetov, “Rusya, NATO müttefiki Türkiye ile ABD arasındaki görüş ayrılıklarından kârlı çıkan taraf oldu. Moskova’nın nihai hedefi, Suriye’nin kuzeyinin Şam yönetiminin kontrolüne geçmesi. Ancak Rusya, kuzeyde savaşı andıran büyük çatışmaların yaşanmasını da istemiyor. Bu yüzden Moskova, Ankara ile görüşerek dikkatli ilerlemek durumunda” yorumunu yaptı.
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