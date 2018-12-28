PYD Rusya’dan himaye arıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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NERDUN HACIOĞLU
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

PYD Rusya’dan himaye arıyor

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PYD Rusya’dan himaye arıyor

ABD’nin Suriye’den çekildiğini açıklamasının ardından, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin Rusya himayesi arayışında olduğu iddia edildi. Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK bağlantılı gruplardan oluşan bir heyetin, 24-25 Aralık tarihleri arasında Moskova’yı ziyaret ettiği ve Rusya’dan Türkiye’nin olası askeri harekâtını engellemek için yardım istediği belirtildi.

RUS ASKERİ İDDİASI

Rus haber sitesi ‘Krasnaya Vesna’, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adına Moskova ile görüşmelere gelen heyetin üç kişiden oluştuğunu yazdı. Heyette yer alan iki kişinin isimleri SDG Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı Abdülkerim Ömer ile kıdemli temsilci İlham Ahmed olarak açıklandı. Habere göre, Dışişleri Bakanı yardımcısı ile görüşmeler gerçekleştiren heyet, öz yönetim yapılanmasının korunması karşılığında Şam rejimine teslim olmayı gündeme getirdi. İddiaya göre, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki olası askeri harekâtını önlemek için Türkiye sınırına gözlemci Rus asker talebinde bulunuldu. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Arapça yayın yapan El Arabiya sitesi, Moskova’daki temasların yanı sıra SDG’li bir diğer heyetin Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim askeri üssüne gittiğini yazdı.

RUS UZMANDAN YORUM

29 Aralık tarihinde, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Moskova’yı ziyaret edecek. Oluşan tabloyu değerlendiren Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Doğu Uzmanı Timur Ahmetov, “Rusya, NATO müttefiki Türkiye ile ABD arasındaki görüş ayrılıklarından kârlı çıkan taraf oldu. Moskova’nın nihai hedefi, Suriye’nin kuzeyinin Şam yönetiminin kontrolüne geçmesi. Ancak Rusya, kuzeyde savaşı andıran büyük çatışmaların yaşanmasını da istemiyor. Bu yüzden Moskova, Ankara ile görüşerek dikkatli ilerlemek durumunda” yorumunu yaptı.

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