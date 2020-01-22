PYBS bursları yattı mı? 2020 İOKBS ve PYBS burs miktarı ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gerçekleştirdiği sınavdan geçer puan alan pek çok öğrencinin araştırdığı konu olan PYBS bursları, yatıp yatmadığı ile merak konusu oldu. İllerdeki mal müdürlükleri aracılığıyla hesaplara yatırılan PYBS bursları için araştırmalar devam ediyor. Peki, PYBS bursları ne zaman yatacak ve ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PYBS BURSLARI NE KADAR OLACAK?

PYBS bursları geçtiğimiz yıl 260 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 290 TL civarında olması bekleniyor.

PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.