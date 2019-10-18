Putin’le Soçi zirvesi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 22 Ekim Salı günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu yıl içindeki sekizinci yüz yüze görüşmesini yapacak.
İki lider arasındaki görüşmenin tek gündem maddesini Barış Pınarı harekâtı ve Suriye’deki gelişmeler oluşturacak.
ÇANTADAKİ DOSYA: BARIŞ PINARI
Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kritik Ankara ziyaretinden dört gün sonra yapacağı Soçi ziyaretinde Rus mevkidaşı Putin’le bir araya gelerek, harekâttaki son durumu ve Suriye’deki gelişmeleri değerlendirecek. Erdoğan ile Putin, önümüzdeki dönemde atılacak adımları, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkları da ele alacak. İki lider, 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı harekâtına dünyadan gelen farklı tepkilerin yanı sıra Suriye’nin geleceği için önümüzdeki günlerde İran’da yapılacak Üçlü Liderler Zirvesi konusunda da görüş alışverişinde bulunacak.
MENBİÇ VE İDLİB KONUŞULACAK
Zirvede Menbiç, Fırat’ın doğusu ve İdlib’teki gelişmeler de tüm detaylarıyla ele alınacak. ABD’nin karşı çıktığı harekâtta Türkiye, Menbiç ve Kobani’ye de olası operasyon için hazırlıklarını yaparken Rusya’nın, Suriye rejimi ile birlikte Menbiç’e ve Kobani’ye girdiği haberleri de kamuoyuna yansımıştı. Erdoğan ise terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyon için kararlı olduklarını söyleyerek, “Rejimin SDG ile anlaştığına ihtimal vermek istemiyorum” demişti.
Bu yıl içinde ilk olarak 23 Ocak’ta Rusya’ya bir ziyaret yapan Erdoğan, 14 Şubat’ta Soçi’de Rusya-Türkiye-İran Üçlü Zirvesi’ne katıldı. 8 Nisan’da yeniden Moskova’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin toplantısına katıldı. İki lider, 15 Haziran’da Duşanbe’deki CICA Zirvesi’nde; ardından 29 Haziran’da Osaka’daki G-20 Zirvesi’nde bir araya geldi. İdlib’de yaşanan gelişmeler üzerine 27 Ağustos’ta Rusya’ya giden Erdoğan, burada da Putin ile ikili görüşme yaptı. İki lider son olarak 16 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleşen Suriye konulu Üçlü Zirve’de bir araya gelmişti.
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