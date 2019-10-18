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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin’le Soçi zirvesi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Putin’le Soçi zirvesi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 22 Ekim Salı günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu yıl içindeki sekizinci yüz yüze görüşmesini yapacak.

İki lider arasındaki görüşmenin tek gündem maddesini Barış Pınarı harekâtı ve Suriye’deki gelişmeler oluşturacak.

ÇANTADAKİ DOSYA: BARIŞ PINARI

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kritik Ankara ziyaretinden dört gün sonra yapacağı Soçi ziyaretinde Rus mevkidaşı Putin’le bir araya gelerek, harekâttaki son durumu ve Suriye’deki gelişmeleri değerlendirecek. Erdoğan ile Putin, önümüzdeki dönemde atılacak adımları, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkları da ele alacak. İki lider, 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı harekâtına dünyadan gelen farklı tepkilerin yanı sıra Suriye’nin geleceği için önümüzdeki günlerde İran’da yapılacak Üçlü Liderler Zirvesi konusunda da görüş alışverişinde bulunacak.

MENBİÇ VE İDLİB KONUŞULACAK

Zirvede Menbiç, Fırat’ın doğusu ve İdlib’teki gelişmeler de tüm detaylarıyla ele alınacak. ABD’nin karşı çıktığı harekâtta Türkiye, Menbiç ve Kobani’ye de olası operasyon için hazırlıklarını yaparken Rusya’nın, Suriye rejimi ile birlikte Menbiç’e ve Kobani’ye girdiği haberleri de kamuoyuna yansımıştı. Erdoğan ise terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyon için kararlı olduklarını söyleyerek, “Rejimin SDG ile anlaştığına ihtimal vermek istemiyorum” demişti.

Bu yıl içinde ilk olarak 23 Ocak’ta Rusya’ya bir ziyaret yapan Erdoğan, 14 Şubat’ta Soçi’de Rusya-Türkiye-İran Üçlü Zirvesi’ne katıldı. 8 Nisan’da yeniden Moskova’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin toplantısına katıldı. İki lider, 15 Haziran’da Duşanbe’deki CICA Zirvesi’nde; ardından 29 Haziran’da Osaka’daki G-20 Zirvesi’nde bir araya geldi. İdlib’de yaşanan gelişmeler üzerine 27 Ağustos’ta Rusya’ya giden Erdoğan, burada da Putin ile ikili görüşme yaptı. İki lider son olarak 16 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleşen Suriye konulu Üçlü Zirve’de bir araya gelmişti. 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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