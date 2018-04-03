Putin’den komutan sürprizi

Edinilen bilgiye göre iki komutan, ağırlıklı olarak Suriye’deki gelişmeleri ve diğer bölgesel konuları değerlendirdi. Orgeneral Akar, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin terör örgütü PYD/PKK’ya karşı birlikte yürüttüğü Afrin’deki Zeytin Dalı harekâtı hakkında bilgi verdi. Orgeneral Akar, bölgede tam kontrolün sağlanmasından sonra, evlerini terk etmiş insanların geri dönüşünü sağlamak için mayın ve el yapımı patlayıcılarla yapılmış tuzakları temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Görüşmede, Afrin’den kaçan teröristlerin gittiği yerlerden biri olan Tel Rıfat’taki durum da değerlendirildi.

İDLİB’DE REJİM TACİZİ

Akar ve Gerasimov görüşmesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş İdlib’deki gelişmeler de ele alındı. Bu bölgede TSK şimdiye kadar 8 gözlem noktası kurdu. 4 gözlem noktasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Türk tarafı, İdlib’de rejim güçlerinin tacizleriyle ilgili Rus tarafını bilgilendirerek, Şam yönetiminin tacizlerin durdurulması için uyarılması mesajını verdi.