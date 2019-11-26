Putin ocakta İstanbul’da
KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ocak ayının ilk yarısında Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Peskov, “Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşen son telefon görüşmelerinden birinde böyle bir ziyaretin yapılması iki lider tarafından kararlaştırılmıştı. Rus tarafı olarak biz ziyaretin hazırlıkları üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha net konuşmam gerekirse Putin’in ziyaretinin ocak ayının ilk yarısında gerçekleşmesi planlanıyor. Bu tarihe kadar Rusya’dan Türkiye’ye uzanan Türk Akımı doğalgaz boru hattının kara bölümü de tamamlanmış olacak. Böylece iki ülke lideri aramızdaki önemli projenin açılışını da birlikte gerçekleştirmiş olacak” dedi.
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