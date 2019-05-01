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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.05.2019 - 19:57, Son Güncelleme:

Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz istifa etti

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Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz istifa etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 25 yıldır çeşitli görevlerde hizmet ettiğini hatırlattı.
Ayhan Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığından istifa etme kararı aldım." diye konuştu.

İstifa kararının tamamen insani bir tercih olduğunu ve sağlık probleminin herkesin başına gelebileceğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. Durumumu arz ettim. Onun da bu konuda iznini istedim. Kendisi de anlayış gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ömrüm olduğu ve sağlığım müsaade ettiği müddetçe AK Parti'nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim. Pursaklar halkımıza bize göstermiş oldukları teveccüh ve destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Ayhan Yılmaz, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarına da yerel seçimde verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım da 'Bundan sonraki süreçte eğer sağlığın el verirse yerel yönetimlerde çalışırsan mutlu oluruz' dedi. İnşallah sağlığımız el verirse yerel yönetimler birimimizde, AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Özhaseki Başkan ile çalışmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık da yer aldı.

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