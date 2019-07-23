Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
GeriGündem Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
23.07.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Mahkeme, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile Pucca lakaplı Pınar Karagöz'e verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Mahkeme gerekçeli kararında sosyal medyanın gücüne atıf yaptı. Mahkeme, "Sosyal medyanın toplumlarda yarattığı etkiye bakınca; bu imkan kullanılarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilebilmiştir" dedi.

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi, Pucca'ya verdiği 5 yıl 10 aylık hapis ve 66 bin 660 liralık adli para cezasının gerekçesini açıkladı.

Sanığın davaya konu sosyal medya paylaşımları ile doğrudan uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği savunulan gerekçeli kararda, bu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

ESCOBAR'IN MADDELİNE KARTELİNE ATIFTA BULUNULDU

Gerekçeli kararda sanığın, Kolombiya'nın Madellin şehrine ilişkin sosyal medya paylaşımına atıfta bulunuldu. Sanığın bu paylaşımı ile Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleri ile meşhur, kokain kartellerinin başkenti sayılan Madellin şehrine atıfta bulunduğu bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, "Buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde hayatta kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımı olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Madellin'deki fakir insanların evlerine ekmek götürebileceklerini ima etmekte ve kişileri uyuşturucu kullandırmaya özendirmekte olduğunun tespit edildiği" iddia edildi.

TAKİPÇİLERİNİ UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAYA DAVET ETTİĞİ İDDİASI

Sanığın bir başka sosyal medya paylaşımında da uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ima ederek takipçilerine bu yönde mesaj verdiği savunulan gerekçeli kararda, "Kendisini her yönüyle örnek alan kişilere uyuşturucu madde kullanımına davet etmekte olduğunun tespit edildiği" kaydedildi.

 "SOSYAL MEDYA İLE HÜKÜMETLER DEVRİLDİ"

Son yıllarda sosyal medyanın büyük kitlelerce kullanıldığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Sosyal medyanın toplumlarda yarattığı etkiye bakınca; bu imkan kullanılarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilebilmiştir. Bu nedenle sosyal medya aracılığı ile kitlelere ulaşma, onları etkileme, yönlendirme imkanı klasik basın araçları televizyon, radyo ve gazeteye kıyasla daha kolay, daha ucuz ve elverişlidir. Bu da her yaştan kişinin erişim imkanı olan sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır" denildi.

UYUŞTURUCUYU BİR SUÇ DEĞİL BİR EKMEK KAPISI OLARAK GÖSTERDİĞİ SUÇLAMASI DA YAPILDI

Sanık Karagöz'ün, davaya konu paylaşımı ile uyuşturucu kullanımını bir suç değil bir ekmek kapısı olarak gösterdiği savunulan gerekçeli karardı, şüphelinin yine uyuşturucuyu kullanılabilecek meşru bir madde olduğu şeklinde algı yarattığı, iradeleri tam oturmamış gençleri toplum için tehlike teşkil eden uyuşturucuya yönlendirdiği iddia edildi.

Sanığın 1.72 milyon takipçisi olduğunu hatırlatan mahkeme, yukarıdaki gerekçelerle sanığın iddianameye konu üzerine atılı suçu işlediğini gerekçe göstererek, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme cezayı, iyi hal indirimi ile cezayı 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira para cezasına düşürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı! Yakını ambulans kaçırdı
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Bakan Kurum: 66 binada heyelan riski!
Tarihe geçen dolar operasyonunda yeni detaylar! FETÖ’cü komiser gözaltında…