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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
13.09.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçmışlardı! İşte ilk sözleri

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KÜTAHYA'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen ve son günlerin popüler internet oyunu PUBG oynarken tanıştığı H.Y.'nin (23) Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş (18) ailelerine kavuştu. Pişman olduklarını belirten kardeşler, "Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Kütahya'da 8 Eylül'de not bırakarak evlerinden ayrılan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş'in bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Kız kardeşler, 11 Eylül'de polise gelen bir ihbar üzerine son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.'nin annesinin evinde bulundu.

Reyhan Keçiş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından tedbir amaçlı Sevgi Evlerine teslim edilirken, Ayşen Daşgın ise, Çarşı Polis Merkezi'ndeki ifadesinin arından bir otele yerleştirildi. Kızlarının bulunduğu öğrenen aileleri de Kütahya'dan yola çıkarak Osmaniye'ye geldi. Anne Hamiyet Kaba (41) ilk önce oteldeki kızı Ayşe Daşgın ile buluştu ardından da Reyhan Keçiş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde görüştü. Yapılan işlemlerin ardından Keçiş de akşam saatlerinde ailesine teslim edildi.

"KANDIRILDIM VE ÇOK PİŞMANIM"

H.Y. ile PUBG oynarken tanıştığını belirten Reyhan Keçiş, "Kandırıldım ve çok pişmanım. Tekrar aileme dönüyorum" dedi. Kardeşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin yanına giderken yalnız bırakmamak için beraber geldiğini belirten Ayşen Daşgın ise, "Pişmanız ve ailemize tekrar kavuştuk çok mutluyuz" diye konuştu. Kızlarıyla hasret gideren anne Hamiyet Kaba ise, "Çok şükür yavrularıma yeniden kavuştum ve çok iyiler. Allah herkesten razı olsun" dedi. Kız kardeşler, yakınlarının aracıyla Kütahya'daki evlerine döndü.

 

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