PTT'den bin 100 personel alımı için yeni gelişme! Duyuru yapıldı
Başvurularının normal şartlar altında 15 Aralık tarihinde tamamlanması gereken ancak ilanı henüz yayımlanmayan PTT Para Lojistik (PAL) bin 100 personel alımı için önemli bir duyuru yapıldı. PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, personel alımıyla ilgili sürecin bir süreliğine ertelendiği duyuruldu. İşte, PTT personel alımı hakkında merak edilen bazı bilgiler
PTT PAL bünyesine yapılacağı duyurulan personel alımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nakit ve değerli eşyaları taşıma amaçlı kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, geçtiğimiz ay bünyesine yapacağı alımla ilgili bazı detaylara yer vermişti. Son başvuru tarihinin 15 Aralık olarak açıklandığı süreç, resmi ilanın yayımlanması nedeniyle merak konusu olmuştu. İşte, PTT'nin bu süreç hakkında yayımladığı duyuru;
"PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.
Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.
PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir."
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