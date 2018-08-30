PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
PTT yazılı sınav sonuçları, birçok il merkezinde uygulanan sınavların ardından merak konusu oldu. Binlerce kişinin katılım gösterdiği ve neticesini merakla beklediği PTT yazılı sınav sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte kurumun internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Peki, PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
PTT yazılı sınav sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı PTT yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından göreve başlama süreci 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Yazılı sınavda 60 ve üzeri puan alanlar ise bu süreçte başarılı sayılacak. Peki, PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler
PTT YAZILI SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
PTT sınav sonuç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi ya da Gazisem üzerinden ilan edilecek. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sınav sonuçları hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
KAÇ PUAN ALMAK GEREKECEK?
Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.
GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN?
Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.
SONUÇ İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.
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