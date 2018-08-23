PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
PTT bünyesinde çeşitli branşlara yapılacak personel alımı için, 12 Ağustos’ta yazılı sınava giren adaylar sınavın üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması üzerine, PTT yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 17 farklı merkezde, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçlarının, ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, PTT tarafından yapılan yazılı sınav sonuçlarına dair detaylar...
PTT sınav sonuç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.
SINAV SORULARI YAYIMLANDI
PTT sınav sorularının yayınlanmasının ardından adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
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