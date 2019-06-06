PTT yarın açık mı? Kargo ve PTT’lerin 2019 bayram tatili takvimi
Ramazan Bayramı tatili boyunca en çok merak edilen konulardan biri de PTT ve kargoların mesai durumu oldu. PTT ve kargolar üzerinden çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, PTT yarın açık mı? Kargo ve PTT’lerin bayram takvimi
Pek çok kurum gibi posta, kargo, lojistik, PTTCELL, HGS, banka işlemleri gibi birçok hizmeti bulunan PTT ve çeşitli gönderilerin gerçekleşmesinde aracı olan kargolar da bayram tatilinde. Bu nedenle vatandaşlar, çeşitli işlemlerine ara vermek zorunda kaldı. Peki, kargo ve PTT'ler ne zaman hizmet vermeye başlayacak?
PTT VE KARGOLAR YARIN AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün çalışan PTT, 3 günlük bayram boyunca hizmet vermeyecek. Arefe günü işlemlerini öğleden sonraya bırakanlar, işlemlerini bir sonraki iş günü olan cuma günü görecek.
KARGOLARIN ÇALIŞMA DURUMU
Bayram tatilleri kargo şirketlerinin yönetim kararlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, kargo şirketlerinin bayram boyunca çalışma programları;
Yurtiçi Kargo açıklaması: 3-8 Haziran tarihlerinde tüm şube ve acentalarımız kapalı olup, 10 Haziran Pazartesi günü standart işleyiş devam edecek. Bayram süresince ise çağrı merkezi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Aras Kargo açıklaması: 3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet verilmemektedir.
MNG Kargo açıklaması: Şube ve acenteler 3-7 Haziran arasında kapalı olacak.
Sürat Kargo: Ramazan Bayramı dolayısıyla Sürat Kargo acentaları 3 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'a kadar, 7 Haziran Cuma günü haricinde kapalı olacak.
TNT Kargo: Bayram boyunca sadece 4 ve 5 Haziran günleri hizmet vermeyecek.
DHL Kargo: 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü olması dolayısıyla yarım gün hizmet verilecek. 7 Haziran Cuma günü ise tüm gün hizmet verilecek.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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